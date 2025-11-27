Στο σφυρί για 22,8 εκατ. ευρώ το θρυλικό Winter Egg του Fabergé

Ένα από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά αυτοκρατορικά αυγά Fabergé αναμένεται να προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον στη δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Christie’s στο Λονδίνο. Το περίφημο Winter Egg, κατασκευασμένο για τη ρωσική βασιλική οικογένεια, εκτιμάται ότι θα πουληθεί για περίπου 22,8 εκατ. ευρώ, καθώς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα Fabergé που παραμένουν σε ιδιωτική συλλογή.

Το αυγό, το οποίο παρουσιάστηκε την Πέμπτη στις αίθουσες του οίκου Christie’s, ξεχωρίζει για την αριστουργηματική του κατασκευή: ύψους 10 εκατοστών, είναι φτιαγμένο από λεπτό ορυκτό κρύσταλλο, επενδεδυμένο με πλατίνα και στολισμένο με 4.500 μικροσκοπικά διαμάντια. Στο εσωτερικό του κρύβεται ένα μικροσκοπικό καλάθι με λουλούδια από χαλαζία – μια συμβολική αναφορά στην άνοιξη.

Η Margo Oganesian, επικεφαλής του τμήματος ρωσικής τέχνης του Christie’s, δεν δίστασε να παρομοιάσει το έργο με «τη Μόνα Λίζα των διακοσμητικών τεχνών», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο που συνδυάζει απαράμιλλη δεξιοτεχνία και ιστορική σημασία.

Το Winter Egg δημιουργήθηκε το 1913 από τη σχεδιάστρια Alma Pihl, μια από τις ελάχιστες γυναίκες καλλιτέχνες που εργάστηκαν στο εργαστήριο του Peter Carl Fabergé. Ο Τσάρος Νικόλαος Β’ το είχε παραγγείλει ως πασχαλινό δώρο για τη μητέρα του, την αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα. Είναι ένα από τα μόλις δύο αυγά που σχεδίασε η Pihl – το δεύτερο ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο Fabergé κατασκεύασε περισσότερα από 50 αυτοκρατορικά αυγά για τους Ρομανόφ, μεταξύ 1885 και 1917, καθιερώνοντας μια καλλιτεχνική παράδοση που συνδέθηκε άρρηκτα με τη μεγαλοπρέπεια της ρωσικής αυλής. Κάθε αυγό έκρυβε μια «έκπληξη» στο εσωτερικό του και ήταν μοναδικό ως προς τη σύλληψη και την εκτέλεσή του.

Σήμερα έχουν διασωθεί 43 αυτοκρατορικά αυγά Fabergé, τα περισσότερα εκ των οποίων εκτίθενται σε μεγάλα μουσεία ανά τον κόσμο. Το Winter Egg, ως ένα από τα ελάχιστα που βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια, θεωρείται ήδη φαβορί για μια από τις υψηλότερες τιμές πώλησης στην ιστορία των Fabergé.

