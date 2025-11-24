Απίστευτο περιστατικό στην Ταϊλάνδη: 65χρονη ξύπνησε μέσα στο φέρετρο λίγο πριν από την αποτέφρωση

Σοκ και απίστευτη αναστάτωση επικράτησαν σε ναό κοντά στη Μπανγκόκ, όταν μια 65χρονη γυναίκα που θεωρούνταν νεκρή άρχισε ξαφνικά να χτυπάει το καπάκι του φέρετρου της, λίγα δευτερόλεπτα πριν οδηγηθεί για αποτέφρωση.

Η γυναίκα, ονόματι Τσονθιρότ, είχε εντοπιστεί χωρίς αισθήσεις στο σπίτι της στην περιοχή Πιτσανουλόκ τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Νοεμβρίου. Η οικογένειά της πίστεψε ότι είχε πεθάνει ήρεμα, καθώς ήταν κατάκοιτη τα τελευταία δύο χρόνια, και αφού υπέγραψαν τα απαραίτητα έγγραφα, αποφάσισαν να τη μεταφέρουν σε ναό που πραγματοποιεί δωρεάν κηδείες για οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες.

Η διαδρομή μέχρι τη Μπανγκόκ διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Όταν όμως το φορτηγάκι έφτασε στον ναό, ακολούθησε η απίστευτη ανατροπή: από μέσα ακούστηκαν χτυπήματα και αδύναμες φωνές βοήθειας. Μέλη της οικογένειας και άνθρωποι του ναού έμειναν άφωνοι όταν διαπίστωσαν ότι η 65χρονη κινούνταν και προσπαθούσε να σηκώσει το καπάκι του φέρετρου.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, η γυναίκα εμφανίζεται αδύναμη, προσπαθώντας να απομακρύνει μύγες από το πρόσωπό της, δείχνοντας καθαρά πως βρισκόταν σε κατάσταση μειωμένης συνείδησης αλλά ζωντανή.

Ο 57χρονος αδελφός της, Μόνγκολ, περιέγραψε την ανατριχιαστική στιγμή:

«Ήμουν σοκαρισμένος, έκπληκτος και ταυτόχρονα ευτυχισμένος. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η αδελφή μου ζούσε ακόμη. Σχεδόν λιποθύμησα από την έκπληξη. Είναι πραγματικό θαύμα».

Ένας εργαζόμενος του ναού, ο 27χρονος Θαμανοόν, ήταν εκείνος που πρώτος άκουσε τα χτυπήματα. Όπως είπε, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να μεταφέρει το φέρετρο στην αίθουσα τελετών άκουσε ένα αχνό χτύπημα και μια αδύναμη κραυγή. «Σήκωσα το ύφασμα και πάγωσα. Η γυναίκα ανέπνεε, αντιδρούσε και κουνούσε το κεφάλι της, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», ανέφερε.

Ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και μετέφερε την Τσονθιρότ στο Νοσοκομείο Μπανγκ Γιάι, ενώ ο ναός Γουάτ Ρατ Πρακόνγκ Θαμ ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τα έξοδα νοσηλείας της. Ο ηγούμενος του ναού, Φρα Κίτι Βατσιραθάντα, δήλωσε πως πρόκειται για ένα περιστατικό που δεν έχει ξανασυναντήσει και εξέφρασε τη χαρά του για την οικογένεια που είδε την αγαπημένη της να «επιστρέφει» λίγο πριν το τέλος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και πολλά ερωτήματα για το πώς διαπιστώθηκε λανθασμένα ο θάνατός της.

