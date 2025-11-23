Anthony Loffredo: Ο άνδρας που έχει φτάσει στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» – Το σοκαριστικό project

Ο Anthony Loffredo, ο Γάλλος καλλιτέχνης που έχει γίνει παγκοσμίως γνωστός για τις ακραίες επεμβάσεις body modification, αποκάλυψε ότι βρίσκεται πλέον στο 71% της «εξέλιξης» προς τη μορφή του «μαύρου εξωγήινου», όπως την οραματίζεται εδώ και χρόνια. Το project του, που συνδυάζει τατουάζ πλήρους κάλυψης, ακρωτηριασμούς και χειρουργικές παρεμβάσεις, εξακολουθεί να σοκάρει και να διχάζει.

Οι αλλαγές που έχει κάνει στο σώμα του

Ο 37χρονος Loffredo έχει υποβληθεί σε δεκάδες επεμβάσεις για να διαμορφώσει τη σημερινή του εικόνα. Μεταξύ άλλων:

έχει αφαιρέσει αυτιά, μύτη και άνω χείλος,

έχει ακρωτηριάσει δύο δάχτυλα,

έχει τοποθετήσει υποδερμικά εμφυτεύματα στο κεφάλι και στα χέρια,

έχει καλύψει σχεδόν ολόκληρο το σώμα του με μαύρο τατουάζ.

Η εμφάνιση αυτή του έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια και έντονη κριτική, κάτι που ο ίδιος έχει παραδεχθεί σε παλιότερες συνεντεύξεις και ντοκιμαντέρ, όπως το I Transformed Myself Into An Alien του Channel 4.

Τι τον οδήγησε σε μια τόσο ακραία αλλαγή;

Ο Loffredo έχει μιλήσει ανοιχτά για τα κίνητρά του. Σε συνέντευξή του στο El Periódico, είχε εξηγήσει:

«Είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Αναρωτιόμουν πάντα γιατί υπάρχουν μόνο άνθρωποι στη Γη και όχι κάτι περισσότερο. Ο εξωγήινος κόσμος με συναρπάζει και με μαγνητίζει πραγματικά».

Παραδέχεται επίσης ότι από παιδί ένιωθε απομονωμένος και ότι ποτέ δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα ο ανθρώπινος κοινωνικός κόσμος.

Το σημείο καμπής: Όταν είπε ότι το project “έχασε το νόημά του”

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Loffredo είχε πει δημοσίως ότι η προσπάθεια να μοιάσει σε εξωγήινο είχε πάψει να έχει την αρχική της σημασία. Ανέφερε τότε πως το μόνο που θα ολοκλήρωνε ήταν το ολοκληρωτικό μαύρο τατουάζ, χωρίς άλλες μεγάλες επεμβάσεις.

Ωστόσο, η πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram με τη φράση «Black Alien Project Evolution 71%» δείχνει ότι η «εξέλιξη» συνεχίζεται — ή τουλάχιστον παραμένει ζωντανή στη δημόσια αφήγησή του.

Πριν και μετά: Η συγκλονιστική αντίθεση

Οι φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει «πριν» τη μεταμόρφωση αποκαλύπτουν έναν εντελώς φυσιολογικό νεαρό άνδρα, σε βαθμό που πολλοί αδυνατούν να πιστέψουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο. Η αντίθεση είναι τόσο μεγάλη, που αρκετοί ακόλουθοί του δηλώνουν ότι αδυνατούν να φανταστούν πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

