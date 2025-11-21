Το ανεξήγητο «βουητό» που ακούει μόνο το 2% του πληθυσμού – Το φαινόμενο που τρομάζει επιστήμονες και κατοίκους

Ένας χαμηλός, επίμονος ήχος που φαίνεται να έρχεται από το πουθενά έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Το μυστηριώδες «βουητό», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, γίνεται αντιληπτό μόλις από το 2% έως 4% των ανθρώπων, ωστόσο για όσους το ακούν η εμπειρία είναι συχνά βασανιστική.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορές για έναν βαθύ, μονότονο ήχο χωρίς ορατή πηγή καταγράφονται ήδη από τη δεκαετία του 1970. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι έχουν φτάσει στο σημείο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μη μπορώντας να αντέξουν την καθημερινή ενόχληση.

Το διάσημο «βουητό» του Τάος

Η πιο γνωστή περίπτωση εντοπίζεται στη μικρή πόλη Τάος στο Νέο Μεξικό. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, περίπου το 11% των κατοίκων δήλωσε πως άκουγε τον παράξενο ήχο. Η ένταση του φαινομένου οδήγησε κάποιους να μετακομίσουν, ενώ δεν έλειψαν και οι θεωρίες συνωμοσίας που συνέδεαν το «βουητό» με μυστικά κυβερνητικά προγράμματα ή υπόγειες εγκαταστάσεις.

Παρά τις επίσημες έρευνες, καμία συγκεκριμένη πηγή δεν εντοπίστηκε.

Η επιστημονική εξήγηση του Μπεν Τζόρνταν

Ο μουσικός και ακουστικός επιστήμονας Μπεν Τζόρνταν πρόσφερε μια διαφορετική, πιο τεχνική προσέγγιση. Σύμφωνα με τη θεωρία του, μεγάλοι αγωγοί φυσικού αερίου υψηλής πίεσης μπορεί να παράγουν ταλαντώσεις ικανές να δημιουργήσουν έναν υπόκωφο, συνεχόμενο ήχο που διαχέεται στο περιβάλλον.

Η πίεση στους αγωγούς φτάνει έως και τις 1.500 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα. Αυτές οι ακραίες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν θερμικές μεταβολές και κραδασμούς, παράγοντας έναν ήχο που για τα περισσότερα αυτιά είναι μη αντιληπτός – αλλά όχι για όλους.

Για να αποδείξει την ιδέα του, ο Τζόρνταν χρησιμοποίησε έναν σωλήνα Rijke, ένα πείραμα όπου η θέρμανση μεταλλικών επιφανειών στο εσωτερικό σωλήνα δημιουργεί απόκοσμο βόμβο. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, μοιάζει με τον ήχο που αναφέρουν οι άνθρωποι που ακούνε το «βουητό».

Το αίνιγμα δεν έχει λυθεί

Παρότι η θεωρία των αγωγών θεωρείται η πιο πειστική μέχρι σήμερα, το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να το συνδέουν αποκλειστικά με συγκεκριμένη υποδομή, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχουν καν αγωγοί.

Έτσι, το «βουητό» συνεχίζει να γεννά ερωτήματα. Είναι φυσικό ακουστικό φαινόμενο; Έχει σχέση με γεωλογικές μεταβολές; Ή πρόκειται για κάτι που ακόμη δεν έχουμε κατανοήσει;

Όσοι δεν ικανοποιούνται από τις επιστημονικές εξηγήσεις στρέφονται σε πιο φαντασμαγορικά σενάρια, με θεωρίες που αγγίζουν τα όρια του υπερφυσικού ή του εξωγήινου.

Μέχρι να υπάρξει οριστική απάντηση, το «βουητό» θα παραμένει μία από τις πιο παράξενες ακουστικές εμπειρίες στον πλανήτη – ένα μυστήριο που στοιχειώνει όσους το ακούν και γοητεύει όσους προσπαθούν να το εξηγήσουν.

Διαβάστε ακόμα: Η πιο στοιχειωμένη υπόγεια σήραγγα του Λονδίνου: Το ζευγάρι που περπατά χέρι–χέρι και εξαφανίζεται