Ταϋλάνδη: Ξέχασε τη γυναίκα του στον δρόμο και αναγκάστηκε να περπατήσει είκοσι χιλιόμετρα

Ένας 55χρονος Ταϊλανδός ξέχασε τη σύζυγό του σε πάρκινγκ Εθνικής Οδού. Η γυναίκα αναγκάστηκε να περπατήσει περίπου 20 χιλιόμετρα για να βρει κάποιον να τη βοηθήσει.

Δεν ξεκίνησαν καλά οι πρωτοχρονιάτικες διακοπές ενός ζευγαριού στην Ταϊλάνδη, όταν στο ταξίδι τους για την επαρχία Μάχα Σαρακάμ εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την 49χρονη Amnuay Chaimoon.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με το ρολόι να δείχνει 3 το ξημέρωμα ο 55χρονος σύζυγός της έκανε μία στάση στην άκρη του δρόμου προκειμένου να κάνει την ανάγκη του. Η σύζυγός του τον ρώτησε γιατί δεν σταμάτησαν σε ένα βενζινάδικο και επειδή δεν πήρε απάντησε αποφάσισε και εκείνη να κατέβει, για να κάνει την ανάγκη της στη ζούγκλα.

Ο σύζυγος επέστρεψε στο αμάξι όμως φαίνεται πως δεν κατάλαβε την απουσία της συζύγου του και έφυγε. Σύμφωνα με την NewYorkPost η 49χρονη έμεινε μόνη στο σκοτάδι και χρειάστηκε να περπατήσει 20 χιλιόμετρα μέχρι να βρει βοήθεια. Μετά από περίπου δύο ώρες πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό, όμως δεν θυμόταν το τηλέφωνο του άνδρα της ενώ το δικό της κινητό ήταν μέσα στο αμάξι.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν πάνω από 20 φορές το κινητό της 49χρονης, όμως ο σύζυγός της δεν το σήκωσε. Τελικά στις 8 το πρωί ο σύζυγός της βρέθηκε να 150 χιλιόμετρα μακριά και έκανε αναστροφή για να πάρει από το Τμήμα τη γυναίκα του.

Όταν ρωτήθηκε πως γίνεται να οδήγησε για τόσες ώρες χωρίς να προσέξει την απουσία της, εκείνος απάντησε πως νόμιζε ότι η σύζυγός του κοιμόταν στο πίσω κάθισμα. Τελικά, το ζευγάρι που είναι 27 χρόνια παντρεμένο και έχει και ένα γιο 26 ετών συνέχισε μαζί το ταξίδι του.

Driver forgets wife during pee stop, forces her to walk 12.5 miles for help https://t.co/w4CvRQNN9G pic.twitter.com/6dObcb2QBY