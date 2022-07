Απίστευτο! Αιμορραγούσε on air και συνέχισε το δελτίο ειδήσεων

Ένα ατύχημα είχε ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του κινεζικού καναλιού «Suzhou», καθώς την ώρα της μετάδοσης, άρχισε να τρέχει αίμα από τη μύτη του.

Ο Χουάνγκ Χινγκί συνέχισε απτόητος να εκφωνεί το δελτίο δελτίων ενώ συνεχιζόταν η ρινορραγία, όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα «Mirror» με το σχετικό βίντεο να κάνει το γύρο διαδικτύου.

Ωστόσο, η συμπεριφορά του δίχασε τους χρήστες στα social media με πολλούς να διερωτώνται γιατί ο Κινέζος δημοσιογράφος δεν σταμάτησε την παρουσίαση ειδήσεων αφού στο πλευρό του βρισκόταν και η συμπαρουσιάστριά του.



Η αιμορραγία από τη μύτη συνεχιζόταν κι αυτός με σοβαρό ύφος κοίταζε την κάμερα σαν να μην συμβαίνει τίποτα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έγινε viral στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Weibo».

Ωστόσο, ο παρουσιαστής ειδήσεων έδειχνε τόσο ήρεμος και συγκρατημένος αν και το αίμα είχε φθάσει στο στόμα του, σχολιάζει η κινεζική εφημερίδα «South China Morning Post».

Με αφορμή το απρόοπτο περιστατικό, ο Κινέζος παρουσιαστής υποστήριξε πως, όταν κατάλαβε ότι έτρεχε αίμα από τη μύτη του, η μόνη του σκέψη ήταν να τελειώσει το δελτίο ειδήσεων.

Κάποιοι χρήστες άρχισαν να τον επαινούν για τον επαγγελματισμό του, ενώ άλλοι διερωτήθηκαν τι ήταν αυτό που τον φρέναρε και δεν σταμάτησε το δελτίο ειδήσεων για να λάβει τις «πρώτες βοήθειες» αφήνοντας να εννοηθεί ότι λειτούργησε υπό το φόβο της απόλυσης.

Ένας από τους χρήστες σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Δεν μπορώ σε αυτό που έκανε να δω κανέναν επαγγελματισμό.



«Ήταν πολύ δύσκολο να στραφεί η κάμερα στη συμπαρουσιάστριά του; Δεν ήταν μόνος εκεί», γράφει άλλος χρήστης.

The host of a TV station in Suzhou suffered from nosebleeds during the live broadcast and persisted to the end... pic.twitter.com/1z3J2wRmHG