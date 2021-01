Το ζώο που διχάζει το Internet, καθώς κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι

Αυτό το πλάσμα, περισσότερο μοιάζει με εξωγήινο, παρά με γήινο, αφού είναι πολύ παράξενο και έχει προκαλέσει σύγχυση στο διαδίκτυο, που δεν μπορεί να βρει το είδος.

Από τη μια μοιάζει με χελώνα, από την άλλη είναι σαν χοντρή σαύρα, γενικά θα μπορούσε να είναι διάφορα ζώα, αλλά κανείς δεν βρίσκει τι είναι τελικά.

Δεν πρόκειται για κανένα εξαφανισμένο είδος, ούτε για κάποιο νέο, αλλά για ένα βατράχι, που απλά είναι πιο ιδιαίτερο από τα άλλα. Την απάντηση στον γρίφο του είδους του, έδωσε ο Jodi Rowley μέσα από το Twitter.

Ο εν λόγω χρήστης επιβεβαίωσε ότι το ζώο αυτό ανήκει σε ένα είδος βατράχου που ονομάζεται Burrowing Frog ή Glyphoglossus molossus και ο λόγος που το κάνει να δείχνει τόσο χοντρό είναι γιατί διογκώνεται με τον αέρα που ρουφάει όταν βρίσκεται σε αυτοάμυνα.

This #frog is doing the rounds on social media. It’s a Blunt-headed Burrowing Frog (Glyphoglossus molossus). Native to drier parts of mainland SE Asia, this species spends most of its life underground, waiting for rain- they’ve a great shape for burrowing & conserving water. https://t.co/oic1ymL5MX