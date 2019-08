Περίεργο μήνυμα σε χαρτοπετσέτες τρόμαξε τους επιβάτες αεροπλάνου

Αεροπορική εταιρεία προκάλεσε «τρόμο» στους επιβάτες της με το μήνυμα που αναγραφόταν στις χαρτοπετσέτες οι οποίες ήταν διαθέσιμες.

Το μήνυμα μπορούσε να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, ωστόσο, οι ταξιδιώτες το έλαβαν ως κάτι… μακάβριο και το ανήρτησαν στα social media.

Φυσικά, οι φωτογραφίες των χαρτοπετσετών έγιναν viral.

«The world is better with you out in it» (σ.σ. σε ελεύθερη μετάφραση: ο κόσμος είναι καλύτερος με σένα έξω), έγραφαν συγκεκριμένα, προσπαθώντας να παρακινήσουν τους επιβάτες να κάνουν περισσότερα ταξίδια.

Λόγω της αλλόκοτης σύνταξης της πρότασης, οι περισσότεροι το έλαβαν ως «Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος χωρίς εσένα». Ένα μήνυμα λίγο… ανησυχητικό όταν βρίσκεσαι στον αέρα!

This is distressingly easy to misread pic.twitter.com/RmenNP7kJB — Natalie Walker (@nwalks) 28 Ιουλίου 2019

cnn