Μπέρδεψε το φρένο με το γκάζι και βούτηξε στο ποτάμι

Μια γυναίκα οδηγός στο Hackensack του New Jersey παρέλαβε το αυτοκίνητό της – μια Mercedes-Benz ML – λίγο πιο… βγεγμένη από όσο έπρεπε από πλυντήριο αυτοκινήτου όπου το είχε πάει για καθαρισμό.

Ωστόσο δεν μπορεί να παραπονεθεί γιατί υπαίτια ήταν η ίδια

Όπως κατέγραψε μια κάμερα ασφαλείας η γυναίκα πήγε να πάρει το αυτοκίνητο αλλά μπέρδεψε, σύμφωνα με ομολογία της, το φρένο με το γκάζι και κατέληξε να κάνει βουτιά στον ποταμό Hackensack.

Όπως φαίνεται από το βίντεο υπάλληλοι του πλυντηρίου έσπευσαν να τη βοηθήσουν να βγει από το αυτοκίνητο τόσο αυτήν όσο και τον συνεπιβάτη της. Το ευτύχημα είναι πως και οι δύο βγήκαν αλώβητοι από το αυτοκίνητο, το οποίο θα χρειαστεί μπόλικες επισκευές έως ότου καταστεί και πάλι… μάχιμο.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx