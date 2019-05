Όταν τα πολυθρύλητα υποσυνείδητα μηνύματα στους δίσκους προκαλούσαν πάταγο

Υπάρχουν τραγουδιστές ή συγκροτήματα που είναι υμνητές του σατανά; Προφανέστατα και υπάρχουν. Δεν τίθεται η παραμικρή αμφιβολία επί τούτου. Το κάνουν με τρόπο... υποσυνείδητο; Όχι βέβαια. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα να το παραδεχθούν δημόσια και ανοιχτά. Δεν θα μπορούσες, άλλωστε, να περιμένεις κάτι διαφορετικό από τους νορβηγούς ηγήτορες του Black Metal, τους Mayhem, για παράδειγμα. Άρα, το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας κλείνει γρήγορα- γρήγορα και χωρίς καμία θεωρία συνωμοσίας. Λυπάμαι.



Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Υπάρχουν τραγουδιστές που δεν είναι τόσο... εκδηλωτικοί όσο οι Mayhem, θέλουν να υμνήσουν τον σατανά αλλά δεν το κάνουν ευθέως για να μη χαλάσουν το προφίλ τους; Μπορεί. Εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Ίσως κάποιοι από αυτούς να προσπάθησαν κάποια στιγμή να περάσουν κάποια υποσυνείδητα μηνύματα μέσω των τραγουδιών τους. Το «γιατί» δεν τον ρωτάς όταν προσπαθείς να χτίσεις μια θεωρία συνωμοσίας. Το κάνουν γιατί μπορούν. Ή το κάνουν γιατί έτσι νομίζουμε. Είναι σαν την ιστορία των τεράστιων Judas Priest οι οποίοι κατηγορήθηκαν πως οδήγησαν ένα νέο άνθρωπο στην αυτοκτονία μέσω ενός υποσυνείδητου μηνύματος που υποτίθεται πως υπήρχε σε ένα από τα τραγούδια τους. Αυτό νόμιζαν οι άτυχοι γονείς του παιδιού. Τα δικαστήρια, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη.



Και πάμε στο τρίτο κεφάλαιο της ιστορίας το οποίο έχει και το μεγαλύτερο γέλιο. Γιατί, εντάξει, ρε παιδιά, οι Mayhem είναι σατανιστές, οι Judas Priest παίζουν heavy metal και ως γνωστός οι χεβιμεταλάδες είναι... σατανιασμένοι, που έλεγε και μια ψυχή, αλλά να υμνεί τον Εωσφόρο ο Πάριος; η Μαρινέλλα; Ο Γιώργος ο Μαζωνάκης; Αλήθεια; Κι όμως! Υπάρχουν πολλοί που το πιστεύουν. Θέληση και αχαλίνωτη φαντασία να έχεις και όλα (νομίζεις πως) τ' ακούς.



Η παράνοια με τ' αντίστροφα μηνύματα ξεκίνησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, φούντωσε και πήρε τεράστιες διαστάσεις, ωστόσο, τη δεκαετία του 1980 όταν κάποιοι άρχισαν να παίζουν ανάποδα τα βινύλια στα πικ απ τους. Τη δεκαετία του 1990 συνεχίστηκε αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τα πρώτα χρόνια της νέας εκατονταετίας είχαν μείνει πλέον λίγοι και γραφικοί να υποστηρίζουν πως υπάρχουν υποσυνείδητα μηνύματα σε τραγούδια. Το κάνουν, ωστόσο, με μεγάλη θέληση και κυρίως την ίδια αχαλίνωτη φαντασία. Διότι, όπως ήδη ειπώθηκε νωρίτερα, θέληση να υπάρχει και ακούς ότι θέλεις εσύ!

Ελληνικά και ξένα τραγούδια με... υποσυνείδητα μηνύματα



Κατά καιρούς είναι πάρα πολλά τραγούδια στα οποία έχουν αποδοθεί υποσυνείδητα μηνύματα. Κάποια από αυτά είναι αποκυήματα της φαντασίας αυτών που προσπάθησαν να... βγάλουν λαβράκι. Κάποια άλλα σίγουρα σε βάζουν σε δεύτερες σκέψεις για το αν είναι όντως κάτι τέτοιο ή είναι κάποια απίστευτη σύμπτωση. Υπάρχουν και τραγούδια βέβαια που οι ίδιοι οι δημιουργοί τους είχαν παραδεχθεί πως το έκαναν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τον ντόρο της εποχής.



Υποσυνείδητα μηνύματα βρίσκει ή «βρίσκει» κανείς σε διαμάντια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αν αναφερθούμε σε όλα δεν αρκούν οι 1.300 λέξεις. Ενδεικτικά, μόνο, μπορούμε να πούμε για I’m So Tired των Beatles στο οποίο υποτίθεται πως ακούγεται ο Lennon να λέει: «Paul is dead man, miss him, miss him, miss him» και το οποίο επίσης υποτίθεται επιβεβαίωνε μια άλλη θεωρία συνωμοσίας σύμφωνα με την οποία ο Paul McCartney ήταν νεκρός και την θέση του την είχε πάρει ένας σωσίας. Στο Hotel California των Eagles στο απόσπασμα «In the middle of the night, just to hear them say», «ακούγεται» το: «Satan he hears this. He had me believe in him». Το συγκρότημα αρνείται πως αυτό έγινε από πρόθεση.



Αλλά δεν είναι μόνο τα ξένα τραγούδια. Είναι και τα Ελληνικά. Είναι η Μαρινέλλα στο τραγούδι «Κι ύστερα» το οποίο αν παιχτεί ανάποδα ακούγεται «σατανάς μαζί». Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη στο «Ο Άγγελος μου» το οποίο ανάποδα υποτίθεται πως λέει «είσαι ο σατανάς». Ο Παυλος Σιδηρόπουλος στο «βιβλίο των ηρώων» που ορισμένοι άκουσαν ανάποδα το «είσαι ο δαίμονας που έδειξες πως μισούσες». Ακόμα και ο Γιάννης Πάριος στο ντουέτο του με τη Δέσποινα Βανδή στο τραγούδι «παραδέχομαι» ακούγεται να λέει «έχω σατανάδες» το οποίο βέβαια δεν βγάζει νόημα αλλά τι απ όλα τα παραπάνω βγάζει;

Το παράδειγμα του Γιώργου Μαζωνάκη



«Κόντρα καιρός στην ανηφόρα/ Εσύ στ' απορριμματοφόρα/ Μαζί με τ' άλλα τα σκουπίδια/ Χωρίς αρώματα, στολίδια»! Αυτό τραγουδά ο Γιώργος Μαζωνάκης στο τραγούδι του «Τέρμα» το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «το παράξενο μ' εμένα» που κυκλοφόρησε το 2015! Πριν από περίπου τέσσερα χρόνια δηλαδή, κάτι που σημαίνει πως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ψάχνουν για υποσυνείδητα μηνύματα.



Αλλά ας το δούμε αναλυτικότερα... Με μια πρώτη και η αλήθεια είναι όχι βαθιά ανάλυση των στίχων προφανέστατα και προκύπτει πως ο καλλιτέχνης τραγουδά για έναν χωρισμό και αποφασίζει να βάλει τέρμα (εξ ου και ο τίτλος) στη σχέση που είχε και να πετάξει στα σκουπίδια (μεταφορικά πάντα) τη γυναίκα που του ράγισε την καρδιά. Μέχρι εδώ όλα καλά.



Τι γίνεται, όμως, αν αποκόψουμε τρεις λέξεις και προσπαθήσουμε μέσα από αυτές να «βγάλουμε» ένα υποσυνείδητο μήνυμα υπέρ του σατανά; Ναι! Κάποιοι το έκαναν και αυτό. Πήραν τις λέξεις «άλλα τα σκουπίδια» και ανακοίνωσαν πως το σημείο αυτό αν κάποιος το παίξει ανάποδα ακούει τον Μαζωνάκη να λέει «αοιδοί του σατανά».



Αυτό ακριβώς είναι το κόλπο πάνω στο οποίο στήνονται όλες αυτές οι θεωρίες συνομωσίας. Παίρνεις τρεις βολικές λέξεις, συνήθως ομόηχες, με αυτό που θες να «βγάλεις» ως συμπέρασμα, τις αποκόβεις, πολλές φορές παίζει και μια κοτποραπτική με άλλα βολικά σημεία του τραγουδιού και... βουαλά. Έτοιμος ο σατανιστής Μαζωνάκης.



Τι πραγματικά συμβαίνει; Αν γράψετε ανάποδα τις λέξεις «άλλα τα σκουπίδια» αυτό που θα σας προκύψει είναι το «αϊδίπουκσ ατ αλλά». Αν αρχίσετε και το λέτε συνέχεια (και βάλετε και μπόλικη φαντασία) θα αρχίσετε ν' ακούτε κι εσείς κάτι που μοιάζει με το «αοιδοί του σατανά» και στο τέλος δεν αποκλείεται να πείσετε κιόλας τον εαυτό σας πως πράγματι το ακούσατε και πως πράγματι ο Μαζωνάκης περνάει υποσυνείδητα μηνύματα που υμνούν τον σατανά!

Οι ξεχωριστές περιπτώσεις των Led Zeppelin και των Judas Priest



Ίσως η μοναδική περίπτωση που σηκώνει περισσότερη συζήτηση είναι αυτή των Led Zeppelin οι οποίοι στο θρυλικό «stairway to heaven» έχουν ένα απόσπασμα που πράγματι σε κάνει ν' αναρωτιέσαι πως μπορεί να προέκυψε κάτι τέτοιο. Οι κανονικοί στίχοι του τραγουδιού είναι: «If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now. It’s just a spring clean for the May queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run; there’s still time to change the road you’re on. And it makes me wonder». Αν κάποιος το παίξει ανάποδα τον δίσκο ακούγεται: «Here’s to my sweet Satan. The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. He will give those with him 666. There was a little tool shed where he made us suffer, sad Satan». Όσες φορές έχουν ερωτηθεί, τα μέλη του συγκροτήματος αρνούνται κάθε πρόθεση και τονίζουν πως πρόκειται για μια... σατανική συμπτωση!



Το 1985 δυο νεαρά παιδιά, μετά από μια νύχτα κραιπάλης με μπόλικο αλκοόλ και μαριχουάνα, βρίσκουν μια καραμπίνα και αυτοπυροβολούνται. Ο ένας, ο 18χρονος Ρέιμοντ Μπέλκναπ, πεθαίνει επί τόπου. Ο φίλος του, ο 20χρονος Τζέιμς Βανς, επιζεί βαρύτατα τραυματισμένος και με παραμορφωμένο πρόσωπο. Στο ασθενοφόρο είπε σε έναν αστυνομικό πως αποφάσισαν ν αυτοκτονήσουν όταν άκουγαν το τραγούδι «Better by You, Better than Me», ένιωσαν, όπως είπε, πως δεν είχαν άλλη επιλογή. «Φοβόμουν, δεν ήθελα να πεθάνω, αλλά ήταν σαν να μου είχαν προγραμματίσει το μυαλό» τόνισε. Οι γονείς των δυο παιδιών ανακαλύπτουν στο τραγούδι υποσυνείδητα μηνύματα, όπως, «Let's Be Dead» «F**k the Lord» και «Do it». Ιδιαίτερα τη φράση «Do it» τη θεώρησαν προτροπή για αυτοκτονία. Βάσει αυτών των ευρημάτων αποφάσισαν να καταθέσουν το 1987 αγωγή αποζημίωσης ύψους 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του συγκροτήματος και της δισκογραφικής τους εταιρείας CBS.



Κατά τη διάρκεια της δίκης οι Judas Priest είπαν πως έκαναν τη δική τους έρευνα για.. υποσυνείδητα μηνύματα και βρήκαν τις εξής φράσεις: “Hey ma, my chair is broken”, “Give me a peppermint” και “Help me keep a job”! Τελικά το δικαστήριο αθώωσε το συγκρότημα, δέχθηκε, ωστόσο, πως η μουσική των Judas Priest πράγματι περιείχε υποσυνείδητα μηνύματα, τα οποία όμως είναι αδύνατον να γίνουν αντιληπτά απ’ την ανθρώπινη ακοή χωρίς την ειδική τεχνολογία και άρα οι δυο νέοι έκαναν ότι έκαναν παρακινούμενοι από τα δικά τους προσωπικά προβλήματα.