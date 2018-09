Τραυματισμένος σκύλος πήγε μόνος του σε νοσοκομείο, τον φρόντισαν και έφυγε

Το βίντεο που δείχνει έναν τραυματισμένο σκύλο να μπαίνει μόνος τους στο χώρο ενός νοσοκομείο στη βόρεια Τουρκία έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το βίντεο τραβήχτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου από κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου.

Στην αρχή το προσωπικό του νοσοκομείου, συγκεκριμένα του τμήματος επειγόντων περιστατικών όπου πήγε ο σκύλος, φέρεται να φοβήθηκε με την παρουσία του. Όταν όμως διαπίστωσαν πως είναι τραυματισμένος, καθώς κούτσαινε το πίσω αριστερό πόδι του, αποφάσισαν να τον φροντίσουν όπως μπορούν.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως αμέσως μετά το ζώο έφυγε ξανά από το νοσοκομείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αδέσποτο ή είχε φύγει από τον ιδιοκτήτη του.

Δείτε το βίντεο:

