ΗΠΑ: Η πίτσα έστειλε 2.300 άτομα στα νοσοκομεία σε ένα χρόνο

Η λατρεία των Αμερικανών για την πίτσα, προξένησε χιλιάδες περιστατικά τραυματισμών με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο.

Η πίτσα είναι γευστική, νόστιμη και... επικίνδυνη τονίζει η Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας των Καταναλωτών (CPSC) καθώς εκτιμάται ότι το 2017 η... πίτσα έστειλε στο νοσοκομείο 2.300 Αμερικανούς!

Κάποιοι κόπηκαν στην προσπάθεια να μοιράσουν την πίτσα, άλλοι κάηκαν από λαιμαργία και άλλοι έπεσαν βλέποντας μια πίτσα!

Σύμφωνα με την αναφορά της αρμόδιας επιτροπής και το απολαυστικό tweet της, το 2017 έγιναν κάθε είδους ατυχήματα σχετιζόμενα με την πίτσα!

