Έδεσε την 13χρονη κόρη του στο πίσω μέρος του οχήματος

Πατέρας έδεσε την 13χρονη κόρη του πίσω από το minibus, για να την πάει βόλτα

Το περιστατικό συνέβη στην Τουρκία, όπου η αστυνομία κατάφερε να αναγνωρίσει το αυτοκίνητο και τον οδηγό από τις πινακίδες που φαίνονται στο βίντεο, και να προχωρήσει στην σύλληψη του πατέρα.

Ο ίδιος τόνισε πως η ίδια η κόρη του επέμενε να μπει εκεί που βάζουν και τα ποδήλατα, και πως πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα, για 300-400 μέτρα. Σίγουρα πάντως όποιος κρατά το βίντεο διατηρεί τις επιφυλάξεις του για το εαν ένα κορίτσι ήθελε ντυμένο από την κορυφή ως τα νύχια με μαύρα να είναι δεμένο στο minibus, μέσα στον ήλιο.

#Turkey: A woman was tied to the back of the minibus. #SHOCKING pic.twitter.com/A29xC7QObx