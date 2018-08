Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κτηνίατροι με αυτό που βρήκαν στο στομάχι του σκύλου!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κτηνίατροι σε κλινική της Γλασκόβης όταν αντίκρισαν τις ακτινογραφίες ενός θηλυκού Σαρ Πέι.



Μια μεταλλική σούβλα 20 εκατοστών βρισκόταν στην κοιλιά του συμπαθούς τετράποδου, το οποίο έπρεπε επειγόντως να υποβληθεί σε επέμβαση. Η Χόσι, όπως ονομάζεται το σκυλί, είχε καταπιεί το μεταλλικό αυτό αντικείμενο μαζί με το κεμπάπ κοτόπουλο που βρισκόταν πάνω του!



«Μείναμε έκπληκτοι όταν διαπιστώσαμε ότι μέσα στην κοιλιά της υπήρχε μια τεράστια μεταλλική σούβλα που είχε διαπεράσει τα πλευρά της, την οποία κατάπιε στο μπάρμπεκιου», ανέφερε μιλώντας στο BBC η χειρούργος Ρουθ Γκρίνινγκ.



Η επέμβαση έγινε τον Ιούλιο, πήγε καλά και η Χόσι χρειάστηκε να μείνει δύο με τρεις ημέρες στην κτηνιατρική κλινική πριν επιστρέψει σπίτι της.



«Είμαστε πολύ τυχεροί που η κατάληξη δεν ήταν πολύ χειρότερη, χάρη στην επέμβαση που έγινε. Η Χόσι είναι λίγο τρελή, αλλά γι' αυτό την αγαπάμε», ανέφερε η ιδιοκτήτρια της Χόσι, Σάντρα Κιν.

