Tόσα χρόνια βάζαμε λάθος την μπίρα στο ποτήρι. Βίντεο

Μπορεί να είστε λάτρεις της μπύρας αλλά είστε σίγουροι ότι ξέρετε να βάζετε την μπύρα σωστά στο ποτήρι;



Ο πιο γνωστός τρόπος για να την βάλουμε στο ποτήρι μας είναι να γείρουμε ελαφρώς το ποτήρι ώστε να μην κάνει αφρό η μπύρα και σταδιακά να το φέρουμε και πάλι στην ευθεία θέση.



Ωστόσο, σύμφωνα με τον «σομελιέ μπύρας» Max Bakker αυτός ο τρόπος είναι λανθασμένος.



Όπως είναι γνωστό, η μπύρα περιέχει διοξείδιο του άνθρακα. Όταν λοιπόν, γέρνουμε το ποτήρι για να μην κάνει αφρό, το διοξείδιο παραμένει εγκλωβισμένο μέσα στην μπύρα και στη συνέχεια καταλήγει κατευθείαν στο στομάχι μας όπου απελευθερώνεται εκεί.



Εάν στη συνέχεια συνοδεύσετε την μπύρα σας με πατατάκια ή ξηρούς καρπούς τα πράγματα γίνονται χειρότερα.



Συνολικά, η ποσότητα του αερίου που απελευθερώνεται μπορεί να είναι 2,5 φορές ο όγκος της μπύρας.



Αντί λοιπόν, το διοξείδιο του άνθρακα να απελευθερώνεται στο στομάχι σας μπορείτε απλά να αλλάξετε τον τρόπο που βάζετε την μπύρα στο ποτήρι σας.



Σύμφωνα λοιπόν, με τον Max ο πιο σωστός τρόπος για να ρίξετε την μπύρα στο ποτήρι είναι αρχικά το ποτήρι να έχει μια ελαφρά κλίση και στη συνέχεια να την ρίξετε με δύναμη και όχι σιγά σιγά ώστε να απελευθερωθεί το διοξείδιο.

A 'beer sommelier' explains how pouring a beer the wrong way can give you a stomach ache pic.twitter.com/vxyLogLdqa