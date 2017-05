Αρκούδα τρόμαξε οικογένεια όταν μυρίστηκε φρεσκοψημένα brownies!

Μπορεί οι φωτογραφίες να φαντάζουν όμορφες και ιδιαίτερες, ωστόσο οι άνθρωποι που τις έβγαλαν περιγράφουν μια "ανατριχιαστική εμπειρία". Όλα έγιναν στο Connecticut των ΗΠΑ στη μικρή πόλη του Avon. Μια οικογένεια κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε πως μια αρκούδα που μύρισε τα brownies που έφτιαχνε η σύζυγος του Bob Belfiore, προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι τους.



Ο Bob Belfiore μίλησε στο τοπικό wfsb.com, στο οποίο έδωσε και τις φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

