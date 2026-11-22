Η Κλέλια Ανδριολάτου εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο της για μία απόδραση στην Τζια, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και τις ηλιόλουστες στιγμές του Νοεμβρίου. Η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, η ίδια μέτρησε αντίστροφα για τις γιορτές μέσα από την ανάρτησή της.

Απόδραση στην Τζια τον Νοέμβριο

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στην Τζια, επιλέγοντας το νησί για μία ακόμη εξόρμηση λίγες ημέρες πριν από την εορταστική περίοδο. Η ηθοποιός αξιοποίησε τις τελευταίες ζεστές ημέρες του Νοεμβρίου, απολαμβάνοντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό. Η απόφασή της να παρατείνει το καλοκαίρι δείχνει πως δεν έχει αποχαιρετήσει ακόμα την αγαπημένη της εποχή.

Η γνωστή ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο της για αυτή την απόδραση, αναζητώντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Η παρουσία της στην Τζια τον Νοέμβριο, με τις τελευταίες ζεστές ημέρες, προσέφερε την ευκαιρία για στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς, μακριά από τον χειμερινό ρυθμό.

Στιγμιότυπα από τον προσωπικό της λογαριασμό

Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από την απόδρασή της στην Τζια, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Σε μία από τις φωτογραφίες, ποζάρει πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα γαλάζιο μπικίνι. Το χαμόγελό της και η έκφρασή της μαρτυρούν την απόλαυση των ακτίνων του ήλιου.

Σε άλλα πλάνα που δημοσίευσε, η ηθοποιός απαθανατίζεται να κολυμπά στα καθαρά νερά του νησιού. Αυτές οι εικόνες αναδεικνύουν την αγάπη της για τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες, ακόμα και σε μία εποχή που πλησιάζουν οι χειμερινές γιορτές.

Οι φυσικές ομορφιές του νησιού

Πέρα από τις προσωπικές της στιγμές, η Κλέλια Ανδριολάτου δεν παρέλειψε να αναδείξει και τις φυσικές ομορφιές της Τζιας. Δημοσίευσε εικόνες από τα τοπία που συνάντησε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί. Οι φωτογραφίες αυτές προσφέρουν μία ματιά στην ομορφιά του κυκλαδίτικου τοπίου.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η ηθοποιός έδειξε την εκτίμησή της για το περιβάλλον της Τζιας, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους τις εικόνες που την εντυπωσίασαν. Η επιλογή της να αναδείξει τα τοπία του νησιού συμπληρώνει την εικόνα της καλοκαιρινής της απόδρασης.

Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα

Παρά το καλοκαιρινό της mood και τις στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα, η Κλέλια Ανδριολάτου δεν ξέχασε την επερχόμενη εορταστική περίοδο. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «34 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα». Αυτή η αναφορά δημιουργεί μία αντίθεση ανάμεσα στο καλοκαιρινό σκηνικό και την επικείμενη άφιξη των Χριστουγέννων.

Η φράση αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι, παρόλο που η ηθοποιός απολαμβάνει τις τελευταίες ζεστές ημέρες, ο χρόνος κυλάει προς τις χειμερινές γιορτές. Η δημοσίευση αυτή, με το καλοκαιρινό της περιεχόμενο και την αναφορά στα Χριστούγεννα, προσέφερε μία ξεχωριστή νότα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με πληροφορίες από: Newsit