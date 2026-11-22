Η Μαριάντα Πιερίδη κατέθεσε επίσημα τραγούδι για τον διαγωνισμό της Eurovision, δηλώνοντας τη συμμετοχή της. Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «For You», όπου εξέφρασε την απόλυτη σιγουριά της για το κομμάτι που προτείνει. Η ίδια θεωρεί ότι το τραγούδι της έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Η απόφαση για τη συμμετοχή

Η ιδέα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό προέκυψε μετά από μια σημαντική συνάντηση. Η Μαριάντα Πιερίδη εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη όταν γνωρίστηκε με τον παραγωγό της, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του τραγουδιού. Όπως ανέφερε, η στιγμή που άκουσε το κομμάτι ήταν καθοριστική για την υποβολή της υποψηφιότητας.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε την αρχική της αντίδραση, δηλώνοντας πως ένιωσε αμέσως ότι «αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να εκπροσωπήσει τη χώρα μου». Τόνισε μάλιστα ότι ο παραγωγός και δημιουργός του κομματιού είναι από την Αγγλία, προσθέτοντας ότι η αίσθησή της ήταν πως το τραγούδι είναι «εκπληκτικό». Αυτή η πεποίθηση την οδήγησε να δηλώσει συμμετοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Η σιγουριά για το τραγούδι

Η Μαριάντα Πιερίδη εξέφρασε τα συναισθήματά της σχετικά με τη συμμετοχή της, δηλώνοντας αρχικά ότι «νιώθω υπέροχα». Παράλληλα, παραδέχτηκε πως νιώθει «λίγο άγχος», αλλά τόνισε με έμφαση ότι «νιώθω πολύ σίγουρη για το συγκεκριμένο τραγούδι». Η βεβαιότητά της πηγάζει από την πεποίθηση ότι το κομμάτι της είναι ένα τραγούδι που «όλοι θα ήθελαν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό».

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την υποψηφιότητα, υπογραμμίζοντας την ποιότητα του τραγουδιού. Επανέλαβε τη σιγουριά της, δηλώνοντας πως πιστεύει ακράδαντα στην αξία του κομματιού και στην ικανότητά του να ξεχωρίσει στον διαγωνισμό της Eurovision.

Η θετική ενέργεια και η ανταπόκριση

Η Μαριάντα Πιερίδη ανέφερε ότι η ανταπόκριση του κόσμου στην είδηση της συμμετοχής της ήταν εξαιρετικά θετική. Δέχτηκε πολλά μηνύματα υποστήριξης, τα οποία, όπως δήλωσε, την ενδυνάμωσαν. «Μου στείλανε πάρα πολύ θετικά μηνύματα, η αλήθεια είναι και αισθάνθηκα πολύ, ρε παιδί μου, πολύ δυνατή», είπε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία της θετικής ανατροφοδότησης από το κοινό. Εξήγησε ότι «πάντα με βοηθάει το να διαβάζω ωραία, θετικά μηνύματα και νιώθω πολύ σίγουρη για το τραγούδι». Αυτή η ενθαρρυντική ανταπόκριση ενισχύει την αισιοδοξία της για την πορεία του τραγουδιού της στον διαγωνισμό.

Οι στίχοι και οι προσδοκίες

Σχετικά με τη γλώσσα των στίχων, η Μαριάντα Πιερίδη επέλεξε να μην αποκαλύψει εάν είναι γραμμένοι στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Περιορίστηκε να δηλώσει ότι «μπορώ να σας αποκαλύψω μόνο ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι και όλοι θα θέλαμε ένα τέτοιο τραγούδι να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision».

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την αισιοδοξία της για το μέλλον, δηλώνοντας πως «νιώθω ότι όλα θα είναι τέλεια». Πρόσθεσε ότι νιώθει «πάρα πολύ θετική ενέργεια» και εξέφρασε την ελπίδα της: «Ελπίζω πραγματικά ο κόσμος να διαλέξει το καλύτερο», υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στην κρίση του κοινού.

Το σχόλιο για την κυπριακή εκπροσώπηση

Η Μαριάντα Πιερίδη σχολίασε επίσης την επιλογή του Γιώργου Περρή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision τον ερχόμενο Μάιο. Η ίδια δήλωσε ότι εκτιμά τον Γιώργο Περρή ως καλλιτέχνη, εκφράζοντας την προσωπική της προτίμηση για τη φωνή του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του. Είναι ιδιαίτερο, είναι διαφορετική σαν συμμετοχή από άλλες που έχει στο παρελθόν που συμμετείχαν για την Κύπρο». Ωστόσο, τόνισε ότι η τελική της άποψη θα διαμορφωθεί αφού ακούσει το τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί, καταλήγοντας: «Τώρα το τραγούδι περιμένουμε. Για μένα όλα είναι το τραγούδι».

Με πληροφορίες από: Newsit