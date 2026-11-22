Ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο γνωστός σεφ και τηλεοπτική προσωπικότητα, παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική του περιπέτεια με την υγεία του, τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε από την τηλεόραση, καθώς και τις απόψεις του σχετικά με τις σύγχρονες μαγειρικές εκπομπές. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια σπάνια ματιά στην επαγγελματική και προσωπική του διαδρομή.

Η περιπέτεια της υγείας του και η αίσθηση της τύχης

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μοιράστηκε μια προσωπική και δύσκολη στιγμή από το παρελθόν του, περιγράφοντας την περίοδο που αρρώστησε ενώ βρισκόταν στην Κύπρο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους αναισθησίας, γεγονός που τον οδήγησε να σκεφτεί σοβαρά την πιθανότητα να μην καταφέρει να βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο γνωστός σεφ εξέφρασε την αίσθηση της τύχης που τον διακατέχει, καθώς, όπως ανέφερε, επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς καν οι ίδιοι οι παραγωγοί να γνωρίζουν το εύρος των δυνατοτήτων του. Αυτή η απρόσμενη ευκαιρία αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο στην καριέρα του, καθορίζοντας την πορεία του στον χώρο των media.

Η εικόνα του στην τηλεόραση και οι σχέσεις με τους συναδέλφους

Σχετικά με την τηλεοπτική του παρουσία, ο Ηλίας Μαμαλάκης παραδέχτηκε ότι με την πάροδο των χρόνων, η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω ήταν αυτή ενός αυστηρού κριτή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ποτέ δεν είχε κόντρα ή ανταγωνισμό με κανέναν άλλο τηλεοπτικό μάγειρα, καθώς δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να ανταγωνιστεί συναδέλφους του.

Ακόμα και με την Βέφα Αλεξιάδου, με την οποία υπήρξε μια περίοδος όπου εκείνη είχε εκφράσει την ενόχλησή της για την παρουσία του στην τηλεόραση, οι μεταξύ τους επικοινωνίες ήταν πάντα ευγενικές. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει τον σεβασμό και την επαγγελματική στάση που διατηρούσε ο Ηλίας Μαμαλάκης απέναντι στους συναδέλφους του στον χώρο της γαστρονομίας και της τηλεόρασης.

Τα οικονομικά από την τηλεόραση και η απώλεια της συζύγου

Ο Ηλίας Μαμαλάκης δεν δίστασε να αναφερθεί και στην οικονομική πτυχή της τηλεοπτικής του καριέρας, δηλώνοντας ότι έβγαλε πολύ καλά χρήματα από την παρουσία του στις οθόνες. Ωστόχος, εξήγησε ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών των εσόδων διατέθηκε για την αντιμετώπιση μιας εξαιρετικά δαπανηρής προσωπικής δοκιμασίας.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος έχασε τη σύζυγό του το 2010, και η αρρώστια της απαιτούσε μεγάλα χρηματικά ποσά για την αντιμετώπισή της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πολλά από τα χρήματα που κέρδισε από την τηλεόραση πήγαν εκεί, καλύπτοντας τα έξοδα της μακροχρόνιας ασθένειάς της, μια δήλωση που αποκαλύπτει την προσωπική του θυσία.

Η άποψη του για τους σύγχρονους τηλεοπτικούς μάγειρες

Σχολιάζοντας τους μάγειρες που έχουν αναδειχθεί μέσα από διάφορα μαγειρικά τηλεοπτικά προγράμματα, ο Ηλίας Μαμαλάκης εξέφρασε την άποψη ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πλέον εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Από το σύνολο των σεφ που έχουν περάσει από την τηλεόραση, ο ίδιος ξεχωρίζει μόνο τον Άκη, αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή του πορεία.

Για τους υπόλοιπους, ο γνωστός σεφ χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική περιγραφή, λέγοντας ότι είναι «τετριμμένοι» και ότι οι συνταγές τους περιορίζονται σε απλές οδηγίες όπως «βάλε βουτυράκι, νεράκι, σκ@τουλάκι και ένα μακαρονονάκι». Κλείνοντας τις δηλώσεις του για το θέμα, ο Ηλίας Μαμαλάκης υπογράμμισε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει έλλειψη μαγειρικών εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση, καθώς σχεδόν όλα τα πρωινά προγράμματα περιλαμβάνουν πλέον ενότητες μαγειρικής.

Με πληροφορίες από: Topontiki