Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης. Ο διάσημος τενίστας, ο οποίος συνήθως αποφεύγει τις συνεντεύξεις εκτός αυτών που αφορούν αποκλειστικά το τένις, μίλησε για πρώτη φορά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο κρίνει τη στάση των ελληνικών μίντια απέναντί του, καθώς και στην καχυποψία που ενδεχομένως να έχει απέναντι στις προθέσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

Η σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση

Η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι ο ίδιος δεν συνηθίζει να δίνει συνεντεύξεις σε γενικά ενημερωτικά μέσα. Η προηγούμενη φορά που είχε καθίσει απέναντι σε δημοσιογράφο για μια τέτοια συνέντευξη ήταν πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχε μιλήσει στον Γιώργο Λιάγκα για το «Πρωινό».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον ρώτησε συγκεκριμένα για το πώς αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα και την προβολή από τα ελληνικά μέσα, αλλά και αν αισθάνεται καχύποπτος απέναντι στις προθέσεις των δημοσιογράφων. Ο Τσιτσιπάς απάντησε πως του έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν, οπότε το έχει πάντα στο μυαλό του.

Η στάση του απέναντι στα μίντια

Παρόλα αυτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ότι η προσωπικότητά του είναι «πολύ εύκολη στο να απαντήσει στο οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος», γεγονός που τον κάνει να μην έχει «πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό». Επεσήμανε ότι σε γενικές γραμμές «βολεύεται με οτιδήποτε», καθώς του αρέσει να είναι ο εαυτός του και να λέει την αλήθεια που σκέφτεται την εκάστοτε στιγμή.

Εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπάρχει κάτι που θα τον ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον, καθώς είναι «πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα».

Το παράπονο για τα ελληνικά μέσα

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν έκρυψε το παράπονό του, όταν κλήθηκε να συγκρίνει τη στάση των ελληνικών και των ξένων μίντια απέναντί του. Δήλωσε ότι έχει αδικηθεί μερικές φορές από τα ελληνικά μέσα, σε αντίθεση με αυτά που βλέπει στο εξωτερικό, κυρίως όταν ταξιδεύει στα διάφορα τουρνουά που συμμετέχει.

Αν και δεν παρακολουθεί πολύ τα ελληνικά μίντια, παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να τα αγνοήσει όλα. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσε «λίγο αδικημένος και πικραμένος», καθώς θεώρησε ότι «δεν άξιζε τέτοια μεταχείριση» από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι γνωρίζει πως «δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε καν πάντα να έχεις τις σωστές απόψεις και τις καλύτερες απόψεις απ’ όλους». Κατέληξε λέγοντας ότι για τον ίδιο «και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου», τονίζοντας πως «σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr