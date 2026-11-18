Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night show», όπου μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, στην πορεία του ως ηθοποιός και στην εμπειρία του στην παρουσίαση. Ωστόσο, οι δηλώσεις του για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις.

Οι δηλώσεις για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια

Ο Απόστολος Γκλέτσος εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως θεωρεί καλύτερα ένα βρέφος να βρίσκεται σε ορφανοτροφείο παρά να ανατραφεί από ομόφυλο ζευγάρι. Χαρακτηριστικά είπε: «Για τη δική μου άποψη, στο ορφανοτροφείο. Είμαι εγώ που λέω για το ψάρι και είμαι εγώ που λέω: “όχι το βρεφάκι”».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η άποψή του αυτή αφορά τα βρέφη. Πρόσθεσε πως όταν ένα παιδί γίνει τριών ή τεσσάρων ετών και μπορεί να έχει διαμορφώσει τη δική του άποψη, ύστερα από τη συνθήκη που περιέγραψε, τότε μπορεί βεβαίως να το πάρουν και δύο άντρες.

Τα παιδικά του χρόνια και οι δυσκολίες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδικά του χρόνια, τα οποία χαρακτήρισε ως «ένα πολύ μεγάλο σχολείο». Εξήγησε ότι λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του, ο οποίος ήταν στρατιωτικός, μεγάλωσε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην δέχεται ο πατέρας του να χωρίσει, ενώ η μητέρα του ήταν στους Λαμπράκηδες και ο παππούς του είχε υποστεί εξορίες.

Λόγω των συνεχών μετακινήσεων, δεν έμενε ποτέ δεύτερο χρόνο σε κάποιο μέρος, με αποτέλεσμα να μην έχει φίλους όταν ήταν μικρός. Όπως περιέγραψε, όταν πήγαινε να συνδεθεί με κάποιον, τον αποκόπτανε. Παρά τις δυσκολίες αυτές, κέρδισε κάτι σημαντικό: έμαθε όλα τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και όλες τις ντοπιολαλιές όλης της Ελλάδας.

Η πορεία προς την υποκριτική

Πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, ο Απόστολος Γκλέτσος έκανε διάφορες δουλειές μέχρι την ηλικία των 26 ετών. Μεταξύ αυτών ήταν οικοδομές, μεταφορές, μετακομίσεις και εργασία στην κρεαταγορά. Όταν αποφάσισε να ασχοληθεί με την ηθοποιία, έθεσε στον εαυτό του μια προθεσμία πέντε ετών.

Είχε πει στον εαυτό του ότι αν μέσα σε αυτή την πενταετία δεν άρχιζε να βιοπορίζεται από τη συγκεκριμένη δουλειά, τότε θα έπρεπε να την εγκαταλείψει και να κάνει κάτι άλλο. Τα πρώτα δυόμισι με τρία χρόνια αυτής της πενταετίας ήταν δύσκολα, ωστόσο μετά άρχισε να βιοπορίζεται από την υποκριτική.

Η εμπειρία στην παρουσίαση

Ο Απόστολος Γκλέτσος δοκίμασε στο παρελθόν τις δυνάμεις του και στην παρουσίαση, στο πλευρό της Ρούλας Κορομηλά. Ωστόσο, δεν θεωρεί τον εαυτό του κατάλληλο για αυτόν τον ρόλο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν θέλω να το θυμάμαι. Είμαι ο χειρότερος παρουσιαστής που πέρασε ποτέ από τη γη. Δεν το έχω».

Πρόσθεσε ότι από την συνεργασία του με τη Ρούλα Κορομηλά πήρε από τη λάμψη της, αλλά ο ίδιος δεν έχει το ταλέντο για παρουσίαση. Παρά το γεγονός ότι του έχουν προτείνει ξανά να παρουσιάσει εκπομπές, η απάντησή του είναι κατηγορηματική: «Δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν το έχω. Τελεία».

Με πληροφορίες από: espressonews.gr