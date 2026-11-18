Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες η δημόσια εικόνα του Γιάννη Παπαμιχαήλ, μοναχογιoύ της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η δημοσιοποίηση σειράς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία εμφανίζεται εμφανώς καταβεβλημένος, κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας. Ο ίδιος διατύπωσε σοβαρούς ισχυρισμούς για την προσωπική του ασφάλεια.

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχία

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook βίντεο μεγάλης διάρκειας, με ένα από αυτά να φτάνει σχεδόν τη μία ώρα και σαράντα λεπτά. Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του, υποστήριξε ότι δεχόταν απειλές από εγκληματική οργάνωση. Ανέφερε επίσης πως είχε παραμείνει άυπνος επί τρεις συνεχόμενες ημέρες, εξαιτίας της ανησυχίας που, όπως ισχυρίστηκε, του προκαλούσαν οι συγκεκριμένες απειλές.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των κρατικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία τα οποία επιθυμεί να παραδώσει προσωπικά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η εικόνα του στα βίντεο προκάλεσε πλήθος σχολίων από διαδικτυακούς φίλους του, με αρκετούς να εκφράζουν την ανησυχία τους. Τα επίμαχα βίντεο δεν εμφανίζονται πλέον στον λογαριασμό του στο Facebook.

Παρέμβαση υπηρεσιών πρόνοιας

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το iefimerida.gr, οι αναρτήσεις του Γιάννη Παπαμιχαήλ κινητοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες αυτές φέρονται να προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη. Οι προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με στόχο την εξασφάλιση φροντίδας σε εξειδικευμένη δημόσια μονάδα.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για νέα νοσηλεία του. Ο στενός του φίλος, Μάκης Δελαπόρτας, έχει διαψεύσει ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Νέοι ισχυρισμοί και διάψευση νοσηλείας

Παρότι τα επίμαχα βίντεο αφαιρέθηκαν, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανήλθε με γραπτές αναρτήσεις, επιμένοντας στους ισχυρισμούς του. Όπως ανέφερε, έχει απευθυνθεί σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, στην Europol και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι έχει καταθέσει στοιχεία για όσα καταγγέλλει. Σημείωσε μάλιστα ότι εδώ και 14 μήνες επιχειρεί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, χωρίς, κατά τον ίδιο, να έχει υπάρξει η ανταπόκριση που αναμένει.

Απαντώντας σε όσους σχολίασαν την κατάστασή του και εξέφρασαν την άποψη ότι χρειάζεται βοήθεια, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν έχει τέτοια ανάγκη και επέμεινε πως διαθέτει αποδείξεις για όσα αναφέρει. Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος διατηρεί φιλική σχέση με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και ξεκαθάρισε ότι ο φίλος του δεν νοσηλεύεται, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr