Πέτρος Ξεκούκης: Έχω φτιάξει τον τάφο μου από το 1982, ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός

Ο γνωστός ηθοποιός Πέτρος Ξεκούκης παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίες μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου του 2026. Ο ηθοποιός προκάλεσε έκπληξη με τις αποκαλύψεις του, καθώς κλήθηκε να απαντήσει αν φοβάται τον θάνατο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, όχι μόνο δεν νιώθει φόβο, αλλά έχει ήδη φτιάξει τον τάφο του εδώ και πολλά χρόνια.

Η αποκάλυψη για τον τάφο και η προετοιμασία

Ο Πέτρος Ξεκούκης αποκάλυψε ότι έχει φτιάξει τον τάφο του από το 1982, ο οποίος υπάρχει ακόμα στο κοιμητήριο των Μεγάρων. Για την κατασκευή του μνήματος, ο ηθοποιός έχει επιλέξει λευκό μάρμαρο Πεντέλης. Όπως εξήγησε, προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να είναι έτοιμος και να γνωρίζει από πριν πού θα καταλήξει όταν φύγει από τη ζωή.

«Έχω λίγο… μεγαλώσει! Το 1982 έφτιαξα τον τάφο μου και υπάρχει ακόμα, στο κοιμητήριο των Μεγάρων», είπε αρχικά ο Πέτρος Ξεκούκης. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έφτιαξα τον τάφο μου για να είμαι έτοιμος. Όταν μπω, να μην ξέρω πού θα μπω; Και είμαι και στην πρώτη σειρά, για να τους βλέπω όλους».

Η «δοκιμή» και το χιούμορ με τον νεκροθάφτη

Ο ηθοποιός επισκέπτεται συχνά το σημείο του τάφου του και, όπως είπε αστειευόμενος, κάποια στιγμή ξάπλωσε μέσα στον τάφο για να δει πώς θα είναι. Κατά τη διάρκεια αυτής της «δοκιμής», διαπίστωσε ότι του φάνηκε στενός. «Ξάπλωσα μέσα και μου φάνηκε στενός. Του λέω γιατί τον έκανες τόσο στενό; Δεν βολευόμουν!» ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας πλάκα με έναν νεκροθάφτη που βρισκόταν εκεί.

Ο Πέτρος Ξεκούκης τόνισε ότι δεν βολευόταν μέσα στον τάφο, μια δήλωση που δείχνει την ιδιαίτερη προσέγγισή του στο θέμα του θανάτου και την επιθυμία του να είναι προετοιμασμένος για το τέλος της ζωής του.

Οι δηλώσεις σε ψυχαγωγικές εκπομπές

Οι αποκαλύψεις του Πέτρου Ξεκούκη έγιναν σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν νιώθει φόβο απέναντι στον θάνατο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πολυετή προετοιμασία του τάφου του και τις συχνές επισκέψεις του στο κοιμητήριο.

Οι δηλώσεις αυτές μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου του 2026, προσφέροντας ένα διαφορετικό θέμα συζήτησης στο κοινό.

Η τρέχουσα καλλιτεχνική δραστηριότητα

Πέρα από τις προσωπικές του αποκαλύψεις, ο Πέτρος Ξεκούκης παραμένει ενεργός στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτή την περίοδο, δραστηριοποιείται ενεργά στο θέατρο, την τηλεόραση, αλλά και σε εκκλησιαστικές εκδηλώσεις, επιδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη κωμωδία «Πετάει, Πετάει», η οποία παρουσιάζεται σε διάφορες σκηνές της χώρας. Η σκηνοθεσία της παράστασης ανήκει στη Βάσια Παναγοπούλου, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Βάλαρης. Μεταξύ των θεάτρων που φιλοξενούν την κωμωδία είναι το «Κολοσσαίον» στη Θεσσαλονίκη και το «Πάνθεον» στην Πάτρα. Προηγουμένως, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, ο Πέτρος Ξεκούκης συμμετείχε στην περιοδεία της γαλλικής κωμωδίας «Η απρόσμενη επιστροφή».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit