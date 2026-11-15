Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

Άγνωστες πτυχές από τη ζωή της με τον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η τελευταία σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από τριάντα χρόνια, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, την απόφαση να μην αποκτήσουν παιδί και τον ρόλο της στο πλευρό του.

Οι αποκαλύψεις στην εκπομπή «Τετ α Τετ»

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την κοινή τους πορεία. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο αν μετανιώνει σήμερα που δεν απέκτησαν ένα παιδί μαζί, μία απόφαση που, όπως είπε, την απασχολεί εκ των υστέρων.

Στην ίδια συνέντευξη, η κυρία Λιάνη Παπανδρέου περιέγραψε τη σχέση της με τον Ανδρέα Παπανδρέου ως έναν «έρωτα βαθύ, μια αγάπη και έναν σεβασμό», τονίζοντας ότι ήταν ένα «σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα». Υπογράμμισε επίσης ότι τέτοιου είδους σχέσεις «δεν υπάρχουν σήμερα».

Η μεταμέλεια για το παιδί και οι λόγοι της απόφασης

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη της μεταμέλειάς της για την απουσία ενός παιδιού από τον γάμο τους. «Αν ήξερα ότι θα φύγει τόσο γρήγορα, θα είχα κάνει ένα παιδί τότε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι εκείνη την εποχή δεν το σκεφτόταν καθόλου, καθώς δεν ήθελε να «επιμερίσει την αγάπη» της.

Η ευθύνη της απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν, όπως ανέφερε, πολύ μεγάλη. Οι ώρες της και οι ώρες γραφείου ήταν αφιερωμένες σε εκείνον, καθιστώντας την επιμέλεια ενός παιδιού «πολύ δύσκολη εκείνη την περίοδο». Η απόφαση αυτή, που τότε φάνταζε λογική, σήμερα την βρίσκει με διαφορετική οπτική, καθώς ο χρόνος δεν στάθηκε σύμμαχος.

Η ανιδιοτέλεια που ερωτεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου την ερωτεύτηκε, επισημαίνοντας την ανιδιοτέλειά της. «Ο Ανδρέας ερωτεύτηκε σε εμένα την ανιδιοτέλειά μου», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό το είχε εκμυστηρευτεί και ο ίδιος σε συνέντευξη στον Λάλα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δηλώσει ότι η Δήμητρα ήταν το μόνο άτομο που γνώρισε στη ζωή του που δεν του ζήτησε ποτέ τίποτα, παρόλο που μπορούσε να ζητήσει τα πάντα.

Ο χαρακτήρας της, η αγάπη και το ενδιαφέρον της, καθώς δεν έφευγε λεπτό από κοντά του, ήταν στοιχεία που τον προσέλκυσαν. Περιέγραψε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως έναν άνδρα «χορτασμένο και από σχέσεις και από γάμους», ο οποίος δεν ενδιαφερόταν για την εξωτερική εμφάνιση, όπως «εκατομμύρια γυναίκες όμορφες, ψηλές». Αντίθετα, ένιωσε «τέτοια στοργή και αγάπη που του έδινε άλλα φτερά».

Ως σύζυγος, τον χαρακτήρισε «γλυκύτατο», αναφέροντας ότι «δεν μου είπε ποτέ άσχημη ή κακή κουβέντα» και «δεν μου έκανε ποτέ παρατήρηση». Η περιγραφή της σκιαγραφεί μια σχέση βασισμένη σε βαθιά συναισθήματα και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο ρόλος της ως διευθύντρια γραφείου χωρίς αμοιβή

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου αποκάλυψε επίσης τον ρόλο της ως διευθύντρια του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, μία θέση που ανέλαβε χωρίς να πληρώνεται. Εξήγησε ότι πήρε αυτή τη θέση για να τον βοηθήσει και να μην τον επιβαρύνει με επιμέρους «ανούσια θέματα» που έπρεπε να επαληθευτούν. Στόχος της ήταν να ελέγχει την κατάσταση, τουλάχιστον από πλευράς υγείας και επιβάρυνσης.

Τα χρήματα που θα της αναλογούσαν, όπως ανέφερε, πήγαιναν στα Παιδικά Χωριά SOS. «Δεν πληρώθηκα ποτέ. Ούτε και με ένοιαζε αυτό. Δεν το έκανα ούτε για να δείξω ότι είμαι κάτι», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανιδιοτελή προσφορά της στο έργο του Ανδρέα Παπανδρέου και την προσωπική τους σχέση.

Η επιθυμία για ταινία ή σειρά για τη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου

Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου εξέπρασε την επιθυμία της η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου να γίνει ταινία ή σειρά. Δήλωσε ότι δεν της έχει γίνει πρόταση για κάτι τέτοιο, αλλά θα το ήθελε πάρα πολύ, προκειμένου η ιστορία να προβληθεί «στην αληθινή της διάσταση».

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρξαν προσπάθειες να «διαστρεβλώσουν ιστορίες» σχετικά με τη σχέση τους, ενώ στην πραγματικότητα υπήρξε ένας βαθύς έρωτας, αγάπη και σεβασμός. Η προβολή της αλήθειας, όπως την αντιλαμβάνεται, αποτελεί σημαντικό ζητούμενο για την ίδια.

Με πληροφορίες από: Topontiki