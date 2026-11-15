Ο γνωστός συνθέτης και τραγουδιστής Μιχάλης Ρακιντζής απάντησε για πρώτη φορά στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία τον ήθελαν να έχει ζητήσει τα πνευματικά δικαιώματα όλων των κομματιών του Νίκου Καρβέλα. Ο καλλιτέχνης, μιλώντας στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε την κατάσταση, διαψεύδοντας τις εν λόγω πληροφορίες και δίνοντας τη δική του εκδοχή για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι δηλώσεις για τα δικαιώματα του Νίκου Καρβέλα

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, ο Μιχάλης Ρακιντζής δήλωσε πως αυτά γράφτηκαν «εκ παραδρομής». Εξήγησε ότι πρόκειται για «κάποια λάθος πληροφορία προφανώς» που λέχθηκε, χωρίς να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των γεγονότων. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνθέτης θέλησε να βάλει τέλος στις φήμες που τον συνέδεαν με την διεκδίκηση πνευματικών δικαιωμάτων από το έργο του Νίκου Καρβέλα.

Ο συνθέτης και τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα κατηγορηματικός ως προς τη στάση του απέναντι στην ερμηνεία τραγουδιών που δεν ανήκουν στο δικό του ρεπερτόριο. Ξεκαθάρισε με σαφήνεια: «Εγώ δεν έχω πει ποτέ μου τραγούδι, ούτε σε live ας πούμε, που δεν είναι δικό μου». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσήλωσή του στο δικό του δημιουργικό έργο και την αποφυγή χρήσης υλικού άλλων καλλιτεχνών, ακόμη και σε ζωντανές εμφανίσεις.

Η σχέση του Μιχάλη Ρακιντζή με τη μουσική

Πέρα από την απάντησή του για το ζήτημα των δικαιωμάτων, ο Μιχάλης Ρακιντζής μοιράστηκε και τις σκέψεις του για την ουσιαστική σχέση που έχει αναπτύξει με τη μουσική. Για τον ίδιο, η μουσική δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ύπαρξής του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μουσική είναι το οξυγόνο για μένα».

Παρά τη μακρά και αναγνωρισμένη πορεία του στον χώρο της ελληνικής μουσικής, ο καλλιτέχνης διατήρησε μια μετριοπαθή στάση ως προς την αξιολόγηση της δικής του προσφοράς. Ειδικότερα, ανέφερε: «Δεν δέχομαι όμως ότι σφράγισα μια ολόκληρη εποχή. Δεν δίνω τέτοια παράσημα στον εαυτό μου». Τόνισε επίσης ότι η τελική κρίση για το έργο και την επίδραση κάθε δημιουργού ανήκει στο κοινό και όχι στον ίδιο τον καλλιτέχνη, επισημαίνοντας: «Το τι έχει κάνει ο καθένας δεν το κρίνει μόνος του, τον κρίνουν οι άλλοι».

Η αρχή της καριέρας και η αναγνωρισιμότητα

Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξής του στην τηλεοπτική εκπομπή, ο Μιχάλης Ρακιντζής αναφέρθηκε στα αρχικά κίνητρα που τον οδήγησαν να ασχοληθεί με τον κόσμο της μουσικής. Ξεκαθάρισε πως η επιλογή του να κάνει μουσική ήταν ο πρωταρχικός και μοναδικός του στόχος, χωρίς να επιδιώκει άλλους σκοπούς. «Εγώ όταν ξεκίνησα τη μουσική, ξεκίνησα για να κάνω μουσική», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αγάπη του για τη δημιουργία.

Ο καλλιτέχνης τόνισε τη διαφορά της δικής του προσέγγισης με αυτή άλλων που ενδεχομένως ξεκινούν με διαφορετικές προθέσεις. Χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα για να εξηγήσει αυτή τη διαφορά, αναφέροντας: «Δεν ξεκίνησα ούτε για να… Πολλοί ξεκινάνε την κιθάρα για να βγάλουν γκόμενες, ας πούμε». Επιπλέον, υπογράμμισε με έμφαση ότι η αναγνωρισιμότητα δεν αποτέλεσε ποτέ αυτοσκοπό για εκείνον κατά την έναρξη της καριέρας του, ούτε τον επηρέασε στην πορεία. «Εγώ δεν ζητούσα ξεκινώντας την αναγνωρισιμότητα, ούτε την ψώνισα ποτέ», παραδέχτηκε, δείχνοντας την προσήλωσή του στην τέχνη και όχι στην προσωπική προβολή ή τη φήμη.

Με πληροφορίες από: Topontiki