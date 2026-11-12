Μαρία Κεχαγιόγλου: Οι επαγγελματικές διακυμάνσεις και οι περίοδοι ανεργίας

Η Μαρία Κεχαγιόγλου παραχώρησε συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στις επαγγελματικές διακυμάνσεις που έχει βιώσει στην πορεία της στο θέατρο, καθώς και στις περιόδους ανεργίας που αντιμετώπισε. Η έμπειρη ηθοποιός μίλησε επίσης για τις ανασφάλειες που συνοδεύουν την καλλιτεχνική της διαδρομή, τονίζοντας τις δυσκολίες του επαγγέλματος.

Οι προκλήσεις της θεατρικής διαδρομής

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δεν αισθάνεται πως δικαιούται τον χαρακτηρισμό της κορυφαίας ηθοποιού, εξηγώντας πως η επαγγελματική της πορεία δεν υπήρξε πάντα ανοδική. Μέσα από τις δηλώσεις της, η Μαρία Κεχαγιόγλου περιέγραψε τις δυσκολίες που συνάντησε, αναφέροντας συγκεκριμένα τις περιόδους που δεν είχε προτάσεις για δουλειά.

«Έχω περάσει περιόδους που δεν είχα προτάσεις, έχω μπει πολλές φορές στο Ταμείο Ανεργίας και κάποιες φορές έχω κλονιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν την οπτική της για το επάγγελμα, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που μπορεί να βιώσει ένας καλλιτέχνης.

Οι καθοριστικές συνεργασίες στην αρχή της καριέρας

Παρά τις δυσκολίες, η Μαρία Κεχαγιόγλου στάθηκε στην τύχη που είχε στην αρχή της καριέρας της. Όπως ανέφερε, γνώρισε σημαντικούς θεατρανθρώπους που την βοήθησαν να εξελιχθεί και να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις του χώρου. Αυτές οι συνεργασίες ήταν καθοριστικές για την επαγγελματική της ανάπτυξη.

«Ήμουν όμως πολύ τυχερή στην αρχή, γιατί γνώρισα θεατρανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ και να αντιληφθώ τι θέλω από τη δουλειά, φυσικά μέσα από σπουδαία κείμενα και παραστάσεις που με ενδιέφεραν πολύ», πρόσθεσε. Η συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους και η συμμετοχή σε παραστάσεις με ενδιαφέροντα κείμενα συνέβαλαν στην πορεία της.

Η διαρκής αγωνία για κάθε νέα συνεργασία

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι η αγωνία παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής της ζωής, ακόμα και μετά από χρόνια εμπειρίας. Κάθε νέα συνεργασία αντιμετωπίζεται με την ίδια ένταση και προσπάθεια, γεγονός που αποδεικνύει την αφοσίωσή της στη δουλειά της.

«Ξέρω ότι δούλεψα και συνεχίζω να δουλεύω με μεγάλη αγωνία κάθε φορά», τόνισε. Αυτή η διαρκής προσπάθεια και η αγωνία δείχνουν την προσήλωσή της στην τέχνη και την επιθυμία της να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε ρόλου και παράστασης.

Η πρόκληση της διαδοχής στη Στέγη

Ένα από τα σημαντικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά στην πρόκληση να διαδεχθεί την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη σε μια παραγωγή της Στέγης. Η Μαρία Κεχαγιόγλου μίλησε για αυτή τη συνεργασία και την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει για την ίδια.

Η ίδια αποκάλυψε πως είχε την ευκαιρία να δει την παράσταση εντελώς συμπτωματικά πέρυσι, λίγες μέρες πριν της γίνει η πρόταση για τον ρόλο. Αυτή η συγκυρία προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην ανάληψη του ρόλου και στην προετοιμασία της.

Ο θαυμασμός για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Η Μαρία Κεχαγιόγλου δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την οποία διαδέχεται στη συγκεκριμένη παράσταση. Οι δηλώσεις της αναδεικνύουν τον σεβασμό της προς την συνάδελφό της και την αναγνώριση της ερμηνευτικής της αξίας.

«Τι να πω τώρα για την Καρυοφυλλιά… Ήταν συγκλονιστική. Ανέβασε τον πήχη ψηλά», δήλωσε η ηθοποιός, τονίζοντας το υψηλό επίπεδο που έθεσε η προκάτοχός της στον ρόλο. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης που αναλαμβάνει η Μαρία Κεχαγιόγλου.

Η συνέντευξη στις «Νησίδες»

Οι παραπάνω αποκαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε η Μαρία Κεχαγιόγλου στο ένθετο «Νησίδες». Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με τη δημοσιογράφο Έλενα Γαλανοπούλου, με αφορμή τη θεατρική της συνάντηση με τον Νίκο Κουρή.

Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, η ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις της για τις δυσκολίες και τις ανασφάλειες που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική της πορεία στον χώρο του θεάτρου, προσφέροντας μια ειλικρινή εικόνα της καλλιτεχνικής της ζωής.

Με πληροφορίες από: Enikos