Το πρώτο τρέιλερ της 6ης σεζόν του «Emily in Paris» κυκλοφόρησε με φόντο τη Μύκονο

Το πρώτο τρέιλερ της 6ης, και τελευταίας, σεζόν της σειράς «Emily in Paris» κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, δίνοντας μια πρώτη ιδέα στους φαν του Netflix για το μεγάλο δίλημμα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Έμιλυ στην τελευταία της περιπέτεια. Ο νέος κύκλος αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα, βρίσκοντας την πρωταγωνίστρια σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και ρομαντισμού.

Το μεγάλο δίλημμα της Έμιλυ

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της σειράς, η Έμιλυ αντιμετωπίζει καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν την απόλυτη αφοσίωσή της. Καθώς απρόσμενες επαγγελματικές συγκρούσεις και μεταβαλλόμενες σχέσεις την αναγκάζουν να επανεξετάσει πού βρίσκεται το πραγματικό της μέλλον, πρέπει να κάνει μια τελευταία επιλογή. Αυτή η επιλογή θα είναι ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι.

Στο τρέιλερ, η Έμιλυ θυμάται την απόφασή της να μετακομίσει στο Παρίσι, περιγράφοντας την αρχή της ζωής της στη γαλλική πρωτεύουσα ως «μια μικρή, διασκεδαστική παράκαμψη». Ωστόσο, τα πράγματα στη συνέχεια έγιναν «περίπλοκα», «δραματικά» και «χαοτικά». Η Μίντι, φίλη της Έμιλυ, της λέει χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι απλώς μια διασκεδαστική χρονιά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ζωή σου».

Οι εξελίξεις από την προηγούμενη σεζόν

Η 5η σεζόν του «Emily in Paris» ολοκληρώθηκε με την Έμιλυ να χωρίζει από τον Ιταλό σύντροφό της, Μαρτσέλο. Τον Μαρτσέλο υποδύεται ο Εουτζένιο Φραντσεσκίνι. Η Έμιλυ είχε μετακομίσει στη Ρώμη προκειμένου να δώσει μια ευκαιρία στη μεταξύ τους σχέση, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε. Αυτή η εξέλιξη αφήνει ανοιχτό το πεδίο για νέες ρομαντικές και επαγγελματικές περιπέτειες στην επερχόμενη σεζόν.

Ταξίδι στην Ελλάδα και απρόσμενη συνάντηση

Ένα σημαντικό μέρος του teaser δίνει στους θαυμαστές μια πρώτη ματιά στο ταξίδι της Έμιλυ και της Μίντι στην Ελλάδα. Οι δύο φίλες φαίνεται πως συναντούν ξανά τον Γκαμπριέλ, τον οποίο υποδύεται ο Λούκας Μπράβο, στη Μύκονο. Όταν τον ρωτούν τι κάνει, εκείνος τους απαντά αρχικά με την ερώτηση: «Είστε έτοιμες;».

Η παρουσία της Μυκόνου στο τρέιλερ προσδίδει ένα «Μυκονιάτικο χρώμα» στην τελευταία σεζόν, ενισχύοντας την αίσθηση των διεθνών περιπετειών της Έμιλυ. Η συνάντηση με τον Γκαμπριέλ, ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς, υποδηλώνει πιθανές εξελίξεις στις προσωπικές σχέσεις της πρωταγωνίστριας.

Συμβουλές, αποχαιρετισμοί και επιστροφές

Στο τρέιλερ, η Σιλβί, την οποία υποδύεται η Φιλιπίν Λερουά Μπολιέ, συμβουλεύει την Έμιλυ να «ερωτευτεί» και να «κάνει λάθη». Αυτή η συμβουλή φαίνεται να καθοδηγεί την Έμιλυ στις επιλογές της. Η Έμιλυ και η Μίντι σηκώνουν τα ποτήρια τους και ετοιμάζονται για «μια τελευταία ιστορία». Η Έμιλυ δηλώνει: «Ας το αποχαιρετήσουμε με πάταγο».

Στην τελευταία σεζόν επιστρέφουν αρκετοί γνώριμοι χαρακτήρες. Ο Λουσιέν Λαβίσκουντ θα ξαναδούμε στον ρόλο του Άλφι, ενώ η Μίνι Ντράιβερ επιστρέφει ως πριγκίπισσα Τζέιν. Επίσης, ο Μπρούνο Γκερί θα υποδυθεί ξανά τον Λικ, ο Σάμιουελ Άρνολντ τον Ζιλιέν και ο Γουίλιαμ Αμπάντι τον Αντουάν. Η παρουσία αυτών των χαρακτήρων αναμένεται να συμπληρώσει την τελευταία αυτή περιπέτεια της Έμιλυ στο Παρίσι και πέρα από αυτό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki