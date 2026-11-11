Η Warner Bros. ετοιμάζει remake της κλασικής ρομαντικής κομεντί «Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας»

Η Warner Bros. έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας νέας εκδοχής της κλασικής ρομαντικής κομεντί «Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας» («You’ve Got Mail»), η οποία κυκλοφόρησε το 1998. Στην αρχική ταινία, τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν αναλάβει οι δημοφιλείς Τομ Χανκς και Μεγκ Ράιαν, ένα δίδυμο που είχε ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο.

Η είδηση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιστορίες αγάπης της δεκαετίας του '90, η οποία καθόρισε ένα ολόκληρο είδος. Η νέα παραγωγή φιλοδοξεί να αναβιώσει τη μαγεία της πρωτότυπης ταινίας, προσαρμόζοντάς την ενδεχομένως στο σύγχρονο κοινό.

Η νέα εκδοχή της ταινίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέισον Όρλεϊ έχει επισυνάψει το όνομά του στο πρότζεκτ, αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία του remake. Αυτή την περίοδο, ο Όρλεϊ εργάζεται πάνω στην επεξεργασία του σεναρίου, το οποίο βασίζεται σε ένα προσχέδιο που είχαν γράψει οι Ντέμπορα Κάπλαν και Χάρι Έλφοντ.

Επιπλέον, δύο σημαντικές μορφές από την παραγωγή της αρχικής ταινίας επιστρέφουν για να συμμετάσχουν στη νέα εκδοχή. Πρόκειται για τους Νιλ Μόριτζ και Τάνια Λάνταου, οι οποίοι θα είναι παραγωγοί μέσω της Original Film, φέρνοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στο τραπέζι για την αναβίωση της αγαπημένης ιστορίας.

Η ιστορία της αρχικής κομεντί

Το πρωτότυπο φιλμ, σε σκηνοθεσία της Νόρα Έφρον, αφηγείται την ιστορία του ιδιοκτήτη μιας μεγάλης αλυσίδας βιβλιοπωλείων, τον οποίο υποδυόταν ο Τομ Χανκς. Ο χαρακτήρας του απειλούσε να οδηγήσει στο κλείσιμο το μικρό, ανεξάρτητο κατάστημα παιδικών βιβλίων της Kathleen Kelly, που υποδυόταν η Μεγκ Ράιαν, στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της πλοκής ήταν ότι οι δύο πρωταγωνιστές, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική τους ταυτότητα, ερωτεύονταν μέσα από μια ανώνυμη αλληλογραφία που διαδραματιζόταν στο διαδίκτυο. Η ταινία ήταν εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο «Parfumerie» του Μίκλος Λάσλο, το οποίο γράφτηκε το 1937. Το ίδιο έργο είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο και το 1940, στην κλασική κομεντί «The Shop Around the Corner», με πρωταγωνιστές τους Τζίμι Στιούαρτ και Μάργκαρετ Σάλιβαν.

Η μεγάλη επιτυχία του «You’ve Got Mail»

Η ταινία «You’ve Got Mail» έκανε την εμφάνισή της στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο του 1998 και σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κατάφερε να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, έναντι ενός προϋπολογισμού που ανερχόταν μόλις στα 65 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η ταινία αποτέλεσε την τρίτη κινηματογραφική συνάντηση του Τομ Χανκς με τη Μεγκ Ράιαν, μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες τους στα «Joe Versus the Volcano» και «Sleepless in Seattle». Παράλληλα, ήταν η τελευταία τους συνεργασία με τη σκηνοθέτιδα Νόρα Έφρον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2012, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό έργο στον χώρο του κινηματογράφου.

Με πληροφορίες από: Topontiki