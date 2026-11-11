Αναστάσιος Ράμμος: Η μάχη με τις εξαρτήσεις, τα overdose και η νέα ζωή

Ο Αναστάσιος Ράμμος παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο TLIFE και στον Χρήστο Κούτρα, όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στην περίοδο της ζωής του που βρισκόταν σε εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Ο τραγουδιστής μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις επικίνδυνες καταστάσεις που βίωσε, καθώς και για τη νέα σελίδα που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια, έχοντας πλέον αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής.

Η εξομολόγηση για τις εξαρτήσεις και τα όρια

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αναστάσιος Ράμμος παραδέχτηκε πως έχει φτάσει σε σημεία overdose, τονίζοντας ότι η σχέση του με τον Θεό ήταν αυτή που τον έσωσε. «Πίστευα πάντα. Το είχα λίγο ξεχάσει. Αλλά πάντα υπήρχε να με προστατεύει εκεί και πιστεύω πάρα πολύ. Με βοήθησε σε όλη μου τη ζωή. Το ότι δεν έχω πεθάνει και ότι δεν είμαι φυλακή, Αυτός με έχει βοηθήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η σύντροφός του είναι η πρώτη γυναίκα που τον γνώρισε σε κατάσταση νηφαλιότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της αλλαγής στη ζωή του. Ο Αναστάσιος Ράμμος αναφέρθηκε στην ανάγκη να βιώσει επανειλημμένα τις συνέπειες των επιλογών του, μέχρι να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να ζητήσει βοήθεια. «Στη δικιά μου περίπτωση χρειάστηκε να φάω πάρα πολλές φορές τα μούτρα μου και να μην το καταλαβαίνω. Όταν εγώ παραδέχτηκα και αποδέχτηκα ότι έχω ένα πρόβλημα, μια αρρώστια, τότε έφτασε η στιγμή που ζήτησα βοήθεια. Και μου δόθηκε», εξήγησε.

Οι δύσκολες στιγμές της αποχής

Ο τραγουδιστής περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τις πρώτες ημέρες της αποχής του από το αλκοόλ, στην προσπάθειά του να αλλάξει τρόπο ζωής. Εξομολογήθηκε επίσης πως στο παρελθόν απομάκρυνε από κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ακόμη και όταν εκείνα προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν.

Μία χαρακτηριστική στιγμή που περιέγραψε ήταν όταν βρέθηκε σε ένα πάρτι, στις πρώτες ημέρες που είχε σταματήσει τις εξαρτήσεις. «Εκείνη την περίοδο, γιατί ήταν οι πρώτες μέρες που είχα σταματήσει και ήμουν σε αυτή τη διαδικασία ενός καινούριου τρόπου ζωής, εκείνη την περίοδο είναι φυσιολογικό να με ενοχλούσε. Δηλαδή, εγώ ήμουν εκεί πέρα στα γενέθλιά σου, αλλά το μάτι μου πήγαινε στα ποτά. Άμα προσπαθούσα να μείνω θα μου έκανα κακό. Μόνο ε», ανέφερε, εξηγώντας την απόφασή του να αποχωρήσει από το πάρτι για να προστατέψει τον εαυτό του.

Επικίνδυνα περιστατικά και η σωτηρία

Ο Αναστάσιος Ράμμος αποκάλυψε ότι έχει βιώσει επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν να του είχαν κοστίσει την ίδια του τη ζωή. Περιέγραψε περιστατικά όπως το να οδηγεί μεθυσμένος και να έχει τρακάρει, ξυπνώντας σε ένα αυτοκίνητο «πίτα», καθώς και να έχει ντελαπάρει με το αυτοκίνητο. «Έχω φτάσει σε σημεία overdose. Ο Θεός μόνο με έχει σώσει σε αυτά τα σημεία», επανέλαβε, υπογραμμίζοντας την πίστη του.

Αυτές οι εμπειρίες, όπως ανέφερε, ήταν μέρος της πορείας του προς την αναγνώριση του προβλήματος και την αναζήτηση βοήθειας. Η παραδοχή της «αρρώστιας» του ήταν το σημείο καμπής για να ζητήσει υποστήριξη, την οποία και έλαβε.

Η νέα καθημερινότητα και ο διαφορετικός τρόπος ζωής

Σήμερα, ο τραγουδιστής ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, έχοντας ενσωματώσει νέες συνήθειες στην καθημερινότητά του. Η καθημερινή γυμναστική, η σωστή διατροφή, ο επαρκής ύπνος και η πλήρης αποχή από τις ουσίες, το αλκοόλ και το κάπνισμα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω καθημερινά προπόνηση. Προσέχω τη διατροφή μου και δεν πίνω, δεν καπνίζω. Κοιμάμαι», δήλωσε ο Αναστάσιος Ράμμος, περιγράφοντας τις αλλαγές που έχει κάνει για να διατηρήσει την υγεία και την ευημερία του. Αυτή η νέα σελίδα στη ζωή του αποτελεί απόδειξη της προσπάθειας και της αλλαγής που έχει επιτύχει.

Με πληροφορίες από: Newsit