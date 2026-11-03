Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Νέα δημόσια επίθεση σε αδερφή και πρώην σύζυγο

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς προχώρησε σε μια νέα, έντονη δημόσια επίθεση, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά την πλατφόρμα των social media για να εκφράσει τα παράπονά της. Στόχος της επίθεσης ήταν τόσο η αδερφή της, Τζέιμι Λιν, όσο και ο πρώην σύζυγός της, Κέβιν Φέντερλαϊν. Μέσα από μια αναλυτική ανάρτησή της, η Σπίαρς εξέφρασε την οργή της και αναφέρθηκε στην πρόθεσή της να αναζητήσει και να «βρει μια νέα οικογένεια».

Οι κατηγορίες κατά της αδερφής της

Στο ξεκίνημα της ανάρτησής της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έστρεψε τα βέλη της προς την αδερφή της, Τζέιμι Λιν, με ιδιαίτερα σκληρά λόγια. Η τραγουδίστρια κατήγγειλε ότι η Τζέιμι Λιν δεν της επέτρεψε ούτε μία φορά να κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, την Άιβι, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της στη Λουιζιάνα.

Οι επισκέψεις αυτές, όπως περιέγραψε η Σπίαρς, πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και είχαν διάρκεια δύο εβδομάδων η καθεμία. Η δημοσίευση της τραγουδίστριας συνοδευόταν από μια χαρακτηριστική εικόνα από την ταινία «Uptown Girls» του 2003, στην οποία ο χαρακτήρας που υποδύεται η Ντακότα Φάνινγκ κάνει μια άσεμνη χειρονομία, ενισχύοντας το μήνυμα της δυσαρέσκειας.

Οι ισχυρισμοί για τον πρώην σύζυγο

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στράφηκε με εξίσου έντονο τρόπο κατά του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο Φέντερλαϊν δεν της επέτρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα όταν πήγαινε στο σπίτι του στη Χαβάη, προκειμένου να παραλάβει τους κοινούς τους γιους.

Η Σπίαρς περιέγραψε με σαφήνεια τα συναισθήματά της από εκείνη την περίοδο, δηλώνοντας: «Ο Κέβιν δεν με άφηνε να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα όταν πήγαινα να πάρω τα παιδιά μου από το σπίτι τους. Με έκαναν να νιώθω σαν σκλάβα και είχαν όλα αυτά τα μυστικά πράγματα που έκαναν πίσω από την πλάτη μου, ενώ το μόνο που έκανα εγώ ήταν να δουλεύω για τον πατέρα μου». Η τραγουδίστρια επανέλαβε στο τέλος της δημοσίευσής της την πρόθεσή της να «βρει μια νέα οικογένεια», υπογραμμίζοντας την απογοήτευσή της από τις οικογενειακές της σχέσεις.

Η οικογενειακή κατάσταση του Κέβιν Φέντερλαϊν

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Κέβιν Φέντερλαϊν είχαν αποκτήσει μαζί δύο γιους, τους οποίους ονόμασαν Σον και Τζέιντεν. Οι δύο αυτοί γιοι φέρεται να μετακόμισαν μαζί με τον πατέρα τους, Κέβιν Φέντερλαϊν, στην πολιτεία της Χαβάης το έτος 2023.

Σήμερα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν διαμένει με τη σύζυγό του, Βικτόρια Πρινς, και τις δύο κόρες τους. Αυτή η οικογενειακή σύνθεση διαμορφώνει την τρέχουσα προσωπική ζωή του πρώην συζύγου της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τον χωρισμό τους.

Προηγούμενες δημόσιες διαφωνίες και το τέλος της κηδεμονίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επιλέγει να εκφραστεί δημόσια με τόσο σκληρά λόγια σχετικά με την αδερφή της, Τζέιμι Λιν. Στα απομνημονεύματά της, τα οποία φέρουν τον τίτλο «The Woman in Me» και κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2023, η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στην Τζέιμι Λιν χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «εντελώς σκύλα».

Στο ίδιο βιβλίο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε κατηγορήσει την αδερφή της ότι δεν της παρείχε την απαραίτητη βοήθεια κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου αγώνα της για την άρση της 13χρονης δικαστικής κηδεμονίας της. Το καθεστώς κηδεμονίας, το οποίο είχε επιβληθεί στην τραγουδίστρια, τερματίστηκε επίσημα το 2021, έπειτα από σχετική απόφαση που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, βάζοντας τέλος σε μια δύσκολη περίοδο για την καλλιτέχνιδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki