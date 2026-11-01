Η Νατάσα Παζαΐτη προχώρησε σε μία ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική εξομολόγηση, μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της από καρκίνο. Η χειρουργός μαστού αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετώπισε προσπαθώντας να συνδυάσει τη μητρότητα με την απαιτητική της καριέρα στην Ιατρική, καθώς και στις τύψεις που νιώθει ακόμα για στιγμές που έχασε από το μεγάλωμα των παιδιών της. Παράλληλα, μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις φήμες και την κριτική ως σύζυγος πολιτικού αρχηγού.

Η απώλεια της μητέρας και η μάχη με τον καρκίνο

Η Νατάσα Παζαΐτη μοιράστηκε την οδυνηρή εμπειρία της απώλειας της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών. Η ίδια περιέγραψε τα δυόμισι δύσκολα χρόνια κατά τα οποία έζησε από κοντά τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο, μία περίοδο που την σημάδεψε βαθιά.

Η εμπειρία αυτή, όπως εξήγησε, την επηρέασε τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στην επαγγελματική της πορεία, καθώς η ίδια επέλεξε να αφιερωθεί στην ιατρική επιστήμη ως χειρουργός μαστού. Η μνήμη της μητέρας της και ο αγώνας της παραμένουν ζωντανοί, διαμορφώνοντας την οπτική της για τη ζωή και την προσφορά.

Η πορεία στην ιατρική και οι θυσίες της μητρότητας

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή αναφέρθηκε στις προσωπικές θυσίες που απαιτούσαν οι σπουδές της στην Ιατρική, καθώς και οι εφημερίες της στο νοσοκομείο. Παραδέχτηκε ότι η απουσία της από σημαντικές στιγμές της παιδικής ηλικίας των παιδιών της εξακολουθεί να τη στενοχωρεί, νιώθοντας τύψεις για όσα έχασε από το μεγάλωμά τους.

Όπως δήλωσε η ίδια, ο στόχος της ζωής της ήταν πάντα οι σπουδές της και η Ιατρική. Τόνισε πως όταν παντρεύτηκε ήταν 31 ετών και βρισκόταν ήδη στο τρίτο έτος της Ιατρικής, κάτι που καθόρισε την πορεία της. Η αφοσίωσή της στο επάγγελμά της ήταν πάντοτε δεδομένη, παρά τις προσωπικές της θυσίες.

Η δημόσια εικόνα και η ανεξάρτητη πορεία

Η Νατάσα Παζαΐτη εξέφρασε την απορία της για την αντίληψη που υπάρχει σχετικά με την ιδιότητά της ως Πρώτη Κυρία. «Δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτό που λένε (επειδή ήμουν η Πρώτη Κυρία), ότι περιμένουμε να δούμε κάτι άλλο και βλέπουμε κάτι άλλο και είσαι απλή. Δεν το καταλαβαίνω. Έτσι είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι υπάρχει πάντα η εντύπωση πως ένας άνθρωπος με αναγνωρισιμότητα, είτε λόγω της δουλειάς του είτε λόγω της σχέσης του με έναν πολιτικό ή επώνυμο, θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη συμπεριφορά, κάτι που θεωρεί λάθος.

Διευκρίνισε τη δική της ταυτότητα και πορεία, δηλώνοντας: «Εμένα η ζωή μου, ο στόχος μου ήταν πια οι σπουδές μου, η Ιατρική. Δεν είχα να κάνω κάτι εγώ με την πολιτική, οπότε με γνωρίζανε και με το επίθετό μου και έκανα αυτή την πορεία, αυτή την καριέρα. Είναι ξέχωρο από το Καραμανλή. Είμαι η σύζυγος του Καραμανλή και είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτό, αλλά είμαι η Νατάσα Παζαΐτη. Έχω τη δική μου ζωή, τη δική μου πορεία, τη δική μου καριέρα».

Αντιμετωπίζοντας την κριτική και τους ψιθύρους

Η Νατάσα Παζαΐτη μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως σύζυγος πολιτικού αρχηγού, επισημαίνοντας ότι αυτή η θέση την καθιστούσε εύκολο στόχο. Αναφέρθηκε σε «εσκεμμένους ψιθυρισμούς» και «κακεντρέχειες», εξηγώντας ότι αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει λόγω της πολιτικής πόλωσης. Ωστόσο, τόνισε ότι έχει αφήσει αυτά τα ζητήματα πολύ πίσω της.

Για να το πετύχει αυτό, χρειάστηκε να προσπαθήσει πολύ σκληρά, κλείνοντας τα αυτιά της και προχωρώντας μπροστά. «Αν καθόμουν να δίνω σημασία σε όλα όσα μπορεί να συζητούσαν, τότε δεν θα προχωρούσα στη ζωή μου. Αν θα πρέπει να σκοντάφτουμε και να σταματάμε σε δυσκολίες, τότε η ζωή μας θα μείνει πίσω. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι πλέον είναι πολύ ήσυχη και κάνει τη δουλειά της με τον καλύτερο τρόπο, πιστεύοντας ότι την αγαπά πολύ. Επεσήμανε πως δούλεψε πολύ σκληρά για αυτό που κάνει, αγαπά τις γυναίκες και νιώθει ότι την αγαπούν και εκείνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki