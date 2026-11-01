Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε για τη στήριξη του Μελέτη Ηλία στον χωρισμό της

Η γνωστή ηθοποιός Βάσω Λασκαράκη μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στη ζωή της και τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Μελέτης Ηλίας στην ψυχολογική της υποστήριξη. Σε μία κοινή συνέντευξη με τον Μελέτη Ηλία, η Βάσω Λασκαράκη εξομολογήθηκε ότι ο συνάδελφός της ήταν ένα από τα πρόσωπα που στάθηκαν στο πλάι της όταν χώρισε από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Η αποκάλυψη έγινε στην εκπομπή «Τετ α τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, η οποία προβλήθηκε στον ALPHA Κύπρου.

Η φιλία που άντεξε στον χρόνο και τις δυσκολίες

Ο Μελέτης Ηλίας και η Βάσω Λασκαράκη είναι γνωστοί στο κοινό ως τηλεοπτικό ανδρόγυνο μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Το σόι σου». Ωστόσο, η σχέση τους επεκτείνεται πολύ πέρα από τα τηλεοπτικά πλατό, καθώς είναι στενοί φίλοι και κουμπάροι. Η ηθοποιός τόνισε πως η καθημερινότητα της δουλειάς τους έφερε ακόμα πιο κοντά, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της σειράς, όταν και οι δύο βίωσαν διάφορες δύσκολες καταστάσεις.

«Μέσα στα πρώτα χρόνια της σειράς υπήρξαν δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή ήρθαν δύσκολα πράγματα. Σε φέρνει κοντά και η καθημερινότητα της δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βάσω Λασκαράκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής τους πορείας και των εμπειριών που μοιράστηκαν. Η φιλία τους αποδείχθηκε ισχυρή και υποστηρικτική σε περιόδους προσωπικών προκλήσεων.

Η καθοριστική στήριξη στον χωρισμό

Η Βάσω Λασκαράκη αποκάλυψε πως ο Μελέτης Ηλίας ήταν ο άνθρωπος που τη βοήθησε να ξεπεράσει τον χωρισμό της. Εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο, ο Μελέτης Ηλίας ήταν ο μόνος που γνώριζε πραγματικά τι περνούσε και μπορούσε να την δει στις πιο ευάλωτες στιγμές της. «Ο Μελέτης με βοήθησε να ξεπεράσω τον χωρισμό μου, γιατί ήταν ο μόνος άνθρωπος που ήξερε εκείνον τον καιρό το τι περνούσα. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να με δει να λυγίζω και να είμαι στα άσχημα μου», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας το βάθος της εμπιστοσύνης και της κατανόησης που υπήρχε μεταξύ τους.

Η στήριξη αυτή δεν ήταν επιφανειακή, αλλά ουσιαστική, καθώς ο Μελέτης Ηλίας βρισκόταν διακριτικά στο πλάι της, προσφέροντας την απαραίτητη υποστήριξη χωρίς να την πιέζει. Η Βάσω Λασκαράκη εξέφρασε την εκτίμησή της για αυτή τη στάση, δηλώνοντας: «Δεν έχω ιδιαίτερη απαίτηση από τον Μελέτη να με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, να δει τι κάνω. Νιώθω ότι μπορώ να στηριχτώ σε μια δύσκολη στιγμή».

Παράλληλες προσωπικές δυσκολίες

Εκτός από τον χωρισμό της, η Βάσω Λασκαράκη βίωνε παράλληλα και μια άλλη εξαιρετικά δύσκολη προσωπική κατάσταση. Όπως εξομολογήθηκε, μια πολύ δική της φίλη βρισκόταν σε κώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά τα δύο γεγονότα συνέπεσαν και την επιβάρυναν ψυχολογικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάνοντας την περίοδο αυτή ιδιαίτερα επίπονη.

Και σε αυτή τη διπλή δοκιμασία, ο Μελέτης Ηλίας ήταν παρών. Η ηθοποιός τόνισε ότι εκείνος γνώριζε σιωπηλά και τις δύο καταστάσεις, χωρίς ποτέ να την φέρει σε δύσκολη θέση ή να την πιέσει. «Ο Μελέτης ήταν εκεί και τα ήξερε σιωπηλά, δεν με έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση και δεν με πίεσε ποτέ», εξήγησε η Βάσω Λασκαράκη, αναδεικνύοντας την ευαισθησία και τη διακριτικότητα του φίλου της.

Οι αποκαλύψεις στην εκπομπή «Τετ α τετ»

Οι δύο πρωταγωνιστές της σειράς «Το σόι σου» παραχώρησαν την κοινή τους συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ α τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, η οποία μεταδόθηκε από τον ALPHA Κύπρου. Εκεί, η Βάσω Λασκαράκη επέλεξε να μοιραστεί αυτές τις προσωπικές στιγμές και να αναφερθεί ανοιχτά στην υποστήριξη που έλαβε από τον Μελέτη Ηλία.

Οι δηλώσεις της, οι οποίες έγιναν μετά το 16ο λεπτό της συνέντευξης, έδωσαν μια νέα διάσταση στη σχέση των δύο ηθοποιών, αποκαλύπτοντας το βάθος της φιλίας τους και την αμοιβαία εκτίμηση. Η συζήτηση κάλυψε διάφορα θέματα, με την ηθοποιό να εστιάζει στην ανθρώπινη πλευρά των σχέσεων και τη σημασία της πραγματικής στήριξης στις δύσκολες στιγμές της ζωής.

Με πληροφορίες από: Newsit