Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Πέδρο Πασκάλ αντάλλαξαν ρόλους για το Χάλογουιν

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και ο Πέδρο Πασκάλ προχώρησαν σε μια πρωτότυπη ανταλλαγή ρόλων για τον εορτασμό του Χάλογουιν, επιλέγοντας να μεταμφιεστούν σε γνωστούς χαρακτήρες από τις ταινίες Avengers. Ο Ντάουνι Τζούνιορ φόρεσε τη στολή του Mr. Fantastic, ενώ ο Πασκάλ μεταμορφώθηκε στον Doctor Doom.

Η ενέργεια αυτή συνέπεσε με την αναμονή για την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Avengers: Doomsday», η οποία έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα σε λιγότερο από δύο μήνες, συγκεκριμένα στις 18 Δεκεμβρίου.

Η ξεχωριστή μεταμφίεση για το Χάλογουιν

Οι δύο ηθοποιοί, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Πέδρο Πασκάλ, αντάλλαξαν τις στολές τους για το Χάλογουιν, δημιουργώντας μια χιουμοριστική στιγμή. Ο Ντάουνι Τζούνιορ μεταμφιέστηκε στον χαρακτήρα του Πασκάλ, τον Mr. Fantastic, ενώ ο Πασκάλ μεταμορφώθηκε στον χαρακτήρα του Ντάουνι Τζούνιορ, τον Doctor Doom.

Ο 61χρονος Ντάουνι Τζούνιορ μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται αρχικά φορώντας τις μάσκες των σούπερ ηρώων και στη συνέχεια αποκαλύπτουν την ταυτότητα του καθενός. Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Βίκτορ. Ρίτσαρντ. Ανταλλαγή στολής!».

Η αναμονή για το «Avengers: Doomsday»

Σε λιγότερο από δύο μήνες, το κοινό αναμένεται να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της ταινίας «Avengers: Doomsday». Η κυκλοφορία της έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Η ταινία αποτελεί ένα από τα πολυαναμενόμενα γεγονότα στον κινηματογραφικό χώρο, καθώς φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους αγαπημένους χαρακτήρες των Avengers σε μια νέα περιπέτεια.

Η υπόθεση και οι βασικοί χαρακτήρες

Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας «Avengers: Doomsday», μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο «The Fantastic Four: First Steps», το πολυσύμπαν αρχίζει να καταρρέει. Αυτή η κατάσταση αναγκάζει ήρωες από διαφορετικές Γαίες να ενώσουν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom.

Στην ταινία επιστρέφουν αρκετοί γνωστοί ηθοποιοί στους ρόλους τους. Η Βανέσα Κίρμπι υποδύεται τη Σου Στορμ, ο Τζόζεφ Κουίν τον Human Torch και ο Έμπον Μος-Μπακραχ τον The Thing. Οι χαρακτήρες αυτοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, καθώς καλούνται να συνεργαστούν για να σώσουν το πολυσύμπαν.

Το ευρύ καστ της ταινίας

Το καστ της ταινίας «Avengers: Doomsday» περιλαμβάνει ένα πλήθος γνωστών ονομάτων. Μεταξύ αυτών, συμμετέχουν οι Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, Άντονι Μάκι ως Captain America, Κρις Έβανς ως Στιβ Ρότζερς, Πολ Ραντ ως Ant-Man, Τένοτς Ουέρτα ως Namor, Σίμου Λιου ως Shang-Chi, Λετίσια Ράιτ ως Black Panther, Κέλσι Γκράμερ ως Beast, Ντάνι Ραμίρεζ ως Falcon και Γουίνστον Ντιουκ ως M’Baku.

Επιπλέον, στο καστ συμπεριλαμβάνονται και οι Τομ Χίντλστον ως Loki, Πάτρικ Στιούαρτ ως Professor X, Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto, Άλαν Κάμινγκ ως Nightcrawler, Ρεμπέκα Ρόμιν ως Mystique, Τζέιμς Μάρσντεν ως Cyclops και Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit, μεταξύ άλλων, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών για την επερχόμενη παραγωγή.

Με πληροφορίες από: Topontiki