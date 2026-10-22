Τα στοιχήματα φέρνουν τον Ρίτσαρντ Μάντεν ως υποψήφιο «έκπληξη» για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο Ρίτσαρντ Μάντεν, ο 40χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Ρομπ Σταρκ στη δημοφιλή σειρά φαντασίας «Game of Thrones», αναδείχθηκε σε υποψήφιο «έκπληξη» για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ. Τα στοιχήματα δείχνουν μια σημαντική μεταβολή στις πιθανότητές του, καθώς οι εικασίες για το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ συνεχίζονται.

Η άνοδος του Ρίτσαρντ Μάντεν στα στοιχήματα

Σύμφωνα με τη στοιχηματική εταιρεία William Hill, ο Ρίτσαρντ Μάντεν θα μπορούσε να είναι ο επόμενος 007. Η απόδοσή του για τον ρόλο μειώθηκε εντυπωσιακά, από 40/1 σε 14/1, γεγονός που τον καθιστά έναν πιθανό διεκδικητή για έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο εκπρόσωπος της William Hill, Λι Φελπς, σχολίασε τη συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλώνοντας ότι ο Μάντεν έχει κάνει μια «τεράστια κίνηση» στις στοιχηματικές αποδόσεις. Αυτή η μεταβολή προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον όνομα στη λίστα των υποψηφίων, αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις γύρω από τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ.

Τα φαβορί και οι άλλοι διεκδικητές

Παρά την άνοδο του Ρίτσαρντ Μάντεν, ο Τζακ Λόουντεν παραμένει το ακλόνητο φαβορί για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ. Η απόδοσή του έχει μειωθεί από 4/5 σε 4/6, διατηρώντας τον στην κορυφή των προτιμήσεων των στοιχηματικών εταιρειών.

Ο Λι Φελπς πρόσθεσε ότι ο Κάλουμ Τέρνερ είναι ο κοντινότερος διεκδικητής του Λόουντεν, με απόδοση 3/1. Άλλα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στις συζητήσεις και στις στοιχηματικές λίστες περιλαμβάνουν τον Τζέικομπ Ελόρντι, καθώς και τους Τζακ Ο’Κόνελ και Τζος Ο’Κόνορ, οι οποίοι συμπληρώνουν τη σειρά των πιθανών υποψηφίων.

Η επιλογή του νέου 007 έχει γίνει

Τον περασμένο μήνα, ο σεναριογράφος Στίβεν Νάιτ επιβεβαίωσε ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί. Σε ερώτηση που δέχθηκε στο Radio 4 σχετικά με τη διαδικασία συγγραφής της ταινίας, ο Νάιτ απάντησε ότι η προσέγγιση είναι «λίγο και από τα δύο».

Διευκρίνισε ότι η ζωή γίνεται «λίγο πιο εύκολη» αν γνωρίζει κανείς ποιος είναι ο ηθοποιός, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να γράφει τον χαρακτήρα και όχι απλώς τον ηθοποιό. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι η παραγωγή προχωρά με συγκεκριμένο όραμα για τον επόμενο πράκτορα 007.

Το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ

Ο Στίβεν Νάιτ αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαιτερότητα του franchise του Τζέιμς Μποντ. Εξήγησε ότι ο Μποντ αποτελεί «το δικό του σύμπαν και το δικό του franchise», το οποίο διέπεται από ορισμένους κανόνες. Παρά τους κανόνες, τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η ιστορία και ο χαρακτήρας.

Ο σεναριογράφος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θέση στην οποία βρίσκεται το franchise, υπογραμμίζοντας ότι του αρέσει που είναι «βρετανικό και δεν είναι DC ή Marvel». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ανέφερε ότι νιώθει πως «κάνει το καθήκον του για τον βασιλιά και τη χώρα», θεωρώντας τη συγγραφή για τον Μποντ ως κάτι που πρέπει να κάνει ένας Βρετανός σεναριογράφος.

Με πληροφορίες από: Topontiki