Η Σάσα Μπάστα στο νοσοκομείο μετά την ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης της

Η Σάσα Μπάστα βρέθηκε στο νοσοκομείο το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, λίγες ημέρες αφότου είχε ανακοινώσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία διανύει μια πολύ ιδιαίτερη φάση στη ζωή της περιμένοντας το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά, αποκάλυψε την εισαγωγή της σε νοσηλευτικό ίδρυμα μέσω ανάρτησης στα προσωπικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, σε ένα story που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Μπάστα έγραψε «Το μάτι σας», συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα εικονίδιο ματιού, υπονοώντας ότι «γλωσσόφαγε» μετά την ευχάριστη είδηση.

Η ανακοίνωση της δεύτερης εγκυμοσύνης

Η χαρμόσυνη είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης της Σάσας Μπάστα είχε γίνει γνωστή την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί αυτή την προσωπική στιγμή με το κοινό της μέσω των social media, ανακοινώνοντας ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδότησε μια νέα περίοδο για την οικογένειά της, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές και τους φίλους της.

Στην ανάρτησή της, η Σάσα Μπάστα είχε επισυνάψει φωτογραφίες και στη λεζάντα τους είχε γράψει: «Μια εμφάνιση με διπλή σημασία… Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν… Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες». Αυτή η δήλωση άφησε να εννοηθεί το ευτυχές γεγονός, το οποίο επιβεβαιώθηκε με τις ευχές που άρχισαν να καταφθάνουν κάτω από τις φωτογραφίες. Η ίδια απάντησε με λόγια αγάπης σε κάποια από τα σχόλια των φίλων της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη και τις ευχές τους.

Η εισαγωγή στο νοσοκομείο

Μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, η Σάσα Μπάστα ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι βρισκόταν στο νοσοκομείο. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο περιείχε μια φωτογραφία από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Η εικόνα έδειχνε ένα καρτελάκι εισαγωγής, το οποίο επιβεβαίωνε την παρουσία της εκεί.

Στο καρτελάκι αναγραφόταν το πλήρες ονοματεπώνυμό της, «Μπάστα Κουσαθανά Μαρία Αναστασία», μαζί με άλλες πληροφορίες που αφορούσαν την εισαγωγή της. Η ίδια δεν προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον λόγο της νοσηλείας της, επιλέγοντας να κρατήσει ιδιωτικές τις λεπτομέρειες του περιστατικού. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε άμεσα το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς η τραγουδίστρια είχε μόλις μοιραστεί τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης της.

Το μήνυμα της τραγουδίστριας για τη «γλωσσοφαγιά»

Η λεζάντα που συνόδευε το story της Σάσας Μπάστα από το νοσοκομείο ήταν σύντομη αλλά με σαφή υπαινιγμό. Η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά «Το μάτι σας», προσθέτοντας ένα εικονίδιο με ένα ματάκι, το οποίο παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την αποτροπή του «κακού ματιού» ή της «γλωσσοφαγιάς». Με αυτό τον τρόπο, η Σάσα Μπάστα άφησε να εννοηθεί ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο πιθανόν να συνδέεται με την πρόσφατη δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης της.

Η χρήση αυτής της έκφρασης από τη γνωστή καλλιτέχνιδα υπογράμμισε την πεποίθησή της ότι το ευτυχές γεγονός της δεύτερης εγκυμοσύνης της μπορεί να αποτέλεσε αντικείμενο υπερβολικής προσοχής ή και αρνητικής ενέργειας, οδηγώντας στην απρόσμενη νοσηλεία της. Η δήλωσή της αυτή προσέδωσε μια προσωπική διάσταση στο γεγονός της εισαγωγής της στο νοσοκομείο, πέρα από τις καθαρά ιατρικές πτυχές.

Με πληροφορίες από: Newsit