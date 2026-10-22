Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Ντέρμοτ Μαλρόνι επιστρέφουν για το σίκουελ του «The Family Stone»

Τα γυρίσματα της συνέχειας της θρυλικής ταινίας «The Family Stone» ξεκίνησαν επίσημα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η νέα παραγωγή, με τίτλο «The Families Stone», φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αγαπημένη οικογένεια, 20 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Ντέρμοτ Μαλρόνι εθεάθησαν ήδη στο σετ για τις πρώτες τους σκηνές, σηματοδοτώντας την έναρξη των εργασιών.

Η επιστροφή του βασικού καστ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Ντέρμοτ Μαλρόνι ήταν από τους πρώτους ηθοποιούς που εμφανίστηκαν στο πλατό, ξεκινώντας τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Η παρουσία τους επιβεβαιώνει την επιστροφή δύο εκ των βασικών πρωταγωνιστών που αγαπήθηκαν από το κοινό στην αρχική παραγωγή. Οι πρώτες σκηνές τους στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης σηματοδοτούν την επανένωση της κινηματογραφικής οικογένειας.

Μαζί τους, επιστρέφουν και άλλα γνώριμα πρόσωπα του αρχικού καστ, ενισχύοντας το αίσθημα συνέχειας και νοσταλγίας για τους φίλους της ταινίας. Στο σετ έχουν ήδη εντοπιστεί η Ρέιτσελ Μακ’Ανταμς, ο Κρεγκ Τ. Νέλσον, ο Τάιρον Τζορντάνο, ο Πολ Σνάιντερ, ο Λουκ Γουίλσον, η Κλερ Ντέινς και ο Μπράιαν Γουάιτ. Αυτή η πληθώρα επιστροφών υπογραμμίζει τη δέσμευση της παραγωγής να διατηρήσει τον πυρήνα της αρχικής ιστορίας.

Νέες προσθήκες στο δυναμικό

Εκτός από τα γνώριμα πρόσωπα, η παραγωγή υποδέχεται και νέους ηθοποιούς που θα ενταχθούν στην ιστορία της οικογένειας Stone. Στο καστ προστέθηκε η Μάγκι Σιφ, φέρνοντας φρέσκο αέρα και νέες δυναμικές στις σχέσεις των χαρακτήρων. Η συμμετοχή της αναμένεται να προσδώσει επιπλέον ενδιαφέρον στην πλοκή.

Μια σημαντική προσθήκη είναι και η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Τζιν Σμαρτ. Η Σμαρτ αναλαμβάνει τον ρόλο της νέας συντρόφου του πατέρα Kelly, ενός χαρακτήρα που θα παίξει κεντρικό ρόλο στην επανένωση της οικογένειας και στις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Η παρουσία της αναμένεται να προσφέρει ερμηνευτικό βάθος και να εμπλουτίσει το σενάριο.

Η πλοκή και το χρονικό πλαίσιο

Η ιστορία της συνέχειας διαδραματίζεται 20 χρόνια μετά τον θάνατο της Sybil Stone, της αγαπημένης μητέρας της οικογένειας, την οποία στην πρώτη ταινία είχε υποδυθεί η Νταϊάν Κίτον. Αυτό το χρονικό άλμα επιτρέπει στους χαρακτήρες να έχουν εξελιχθεί και να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με το παρελθόν.

Σύμφωνα με την περιγραφή της πλοκής, η οικογένεια Stone επανενώνεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπως συνηθίζει. Ωστόσο, ο πατέρας Kelly, ο οποίος έχει ξαναβρεί τον έρωτα, επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη για τα παιδιά του: προσκαλεί τη νέα του σύντροφο να τη γνωρίσουν, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει νέες καταστάσεις και αντιδράσεις μέσα στην οικογένεια.

Ο σκηνοθέτης και η ομάδα παραγωγής

Στο τιμόνι του φιλμ βρίσκεται ξανά ο Τόμας Μπεζούκα, ο οποίος είχε υπογράψει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της πρώτης ταινίας «The Family Stone». Η επιστροφή του Μπεζούκα εξασφαλίζει τη συνέχεια στο όραμα και το ύφος της ιστορίας, καθώς είναι ο δημιουργός που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τους χαρακτήρες και τις δυναμικές τους.

Στην ομάδα της παραγωγής συμμετέχει ο Μάικλ Λόντον, ο οποίος ήταν παραγωγός και του αρχικού φιλμ, φέρνοντας την εμπειρία του και στη νέα αυτή προσπάθεια. Μαζί του συνεργάζεται η Σάνον Γκόλντινγκ για την Groundswell Productions. Επιπλέον, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, εκτός από πρωταγωνίστρια, αναλαμβάνει και ρόλο παραγωγού μέσω της εταιρείας της Pretty Matches Productions, μαζί με την ‘Αλισον Μπένσον.

Με πληροφορίες από: Topontiki