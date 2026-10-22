Η Χριστίνα Σάλτη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου 2026, όπου αναφέρθηκε ανοιχτά στον τρόπο που διαχειρίζεται την απώλεια της μητέρας της. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε επίσης για την προσωπική της ζωή, δίνοντας μια εικόνα για την τρέχουσα συναισθηματική της κατάσταση και τις απόψεις της για τις σχέσεις.

Η απώλεια της μητέρας και η στενή σχέση

Η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, 15 Σεπτεμβρίου 2025. Η απώλεια αυτή σημάδεψε βαθιά την τραγουδίστρια, καθώς οι δύο γυναίκες διατηρούσαν μια εξαιρετικά στενή σχέση. Η σχέση τους περιγράφεται ως σχεδόν συμβιωτική, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση του πένθους ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια.

Η Χριστίνα Σάλτη μεγάλωσε ουσιαστικά μόνο με τη μητέρα και την αδελφή της, μετά το διαζύγιο των γονιών της. Αυτή η αλλαγή στην οικογενειακή της ζωή συνέβη όταν η τραγουδίστρια ήταν μόλις 13 ετών, διαμορφώνοντας έτσι έναν πολύ ισχυρό δεσμό με τη μητέρα της για πολλά χρόνια.

Η διαχείριση του πένθους στον ενεστώτα χρόνο

Μιλώντας για τις απώλειες, η Χριστίνα Σάλτη τόνισε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ζωής. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθησή της πως η μητέρα της παραμένει μέσα της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μαμά μου είναι μέσα μου, είναι σαν να είμαι εγώ η μαμά μου». Αυτή η αίσθηση της παρουσίας της μητέρας είναι τόσο έντονη, που η τραγουδίστρια συνεχίζει να αναφέρεται σε εκείνη στον ενεστώτα χρόνο.

«Εν τω μεταξύ ακόμα μιλάω λες και η μαμά μου δεν έχει φύγει. Μιλάω στον ενεστώτα», ανέφερε η ίδια. Όπως περιέγραψε, συχνά δέχεται ερωτήσεις από το περιβάλλον της, όπως «καλέ, είναι εδώ;», λόγω του τρόπου που εκφράζεται. Η απάντησή της είναι σαφής: «βρε παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω στον παρελθοντικό χρόνο».

Ο ρόλος της δραστηριότητας στην καθημερινότητα

Στην προσπάθειά της να διαχειριστεί τη θλίψη και να προχωρήσει, η Χριστίνα Σάλτη αναφέρθηκε στη σημασία της καθημερινής δραστηριότητας. Όπως δήλωσε, το να είναι κανείς δραστήριος και να ασχολείται με κάτι κάθε μέρα, συμβάλλει στο να ξεχνιέται από τον πόνο της απώλειας. Αυτή η προσέγγιση την βοηθά να διατηρεί μια ισορροπία στην καθημερινότητά της.

Η προσωπική της ζωή και η ψυχική στήριξη

Ερωτηθείσα για την προσωπική της ζωή και το αν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο, η τραγουδίστρια απάντησε με αισιοδοξία. «Πώς λένε; Είμαι πολύ καλά. Είμαι ωραία, είμαι ωραία», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Χριστίνα Σάλτη εξέφρασε τη χαρά της για το γεγονός ότι, ακόμη και μετά την απώλεια της μητέρας της, βρήκε ένα σημαντικό ψυχικό στήριγμα.

«Χαίρομαι γιατί, ξέρεις, και μετά την απώλεια της μαμάς μου, είχα ένα στήριγμα καλό ψυχικά», πρόσθεσε. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία της συναισθηματικής υποστήριξης σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Οι απόψεις της για τη ζήλια στις σχέσεις

Στο τέλος των δηλώσεών της, η Χριστίνα Σάλτη αναφέρθηκε και στο θέμα της ζήλιας μέσα σε μια σχέση. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί σωστό το να ψάχνει κανείς το κινητό του συντρόφου του. Η άποψή της είναι κατηγορηματική ως προς αυτό το ζήτημα.

«Όχι, θα καταστραφούμε. Θα ψάξουμε κινητό; Άστο, θα κάνεις σενάρια. Δεν κοιτάς τίποτα», τόνισε η Χριστίνα Σάλτη, περιγράφοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε μια τέτοια πρακτική. Σύμφωνα με την ίδια, η αναζήτηση στοιχείων στο κινητό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές καταστάσεις και στη δημιουργία αβάσιμων σεναρίων.

Με πληροφορίες από: Newsit