Τζέιμς Μακαβόι: «Παραλίγο να πεθάνω» - Πώς μια ιατρική διαδικασία τον οδήγησε σε νοσηλεία εβδομάδων

Ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμς Μακαβόι, σε ηλικία 47 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, όταν μια ιατρική διαδικασία παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Ο σταρ υπέστη κατάρρευση του πνεύμονα, γεγονός που τον οδήγησε σε νοσηλεία για περίπου τρεις εβδομάδες και σε χειρουργική επέμβαση λόγω λοίμωξης. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο ίδιος ο Μακαβόι, μιλώντας στο podcast «Armchair Expert» του Νταξ Σέπαρντ.

Η επικίνδυνη βιοψία και ο πνευμοθώρακας

Η περιπέτεια του Τζέιμς Μακαβόι ξεκίνησε όταν οι γιατροί εντόπισαν μια σκιά στον πνεύμονά του και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε βιοψία. Σκοπός της διαδικασίας ήταν να διαπιστωθεί εάν επρόκειτο για καρκίνο, κάτι που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε, προκαλώντας ανακούφιση στον ηθοποιό.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Ο Μακαβόι περιέγραψε ότι η διαδικασία «δεν πήγε καλά» και ότι «παραλίγο να πεθάνω». Δύο ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, ένα βράδυ οι πνεύμονές του κατέρρευσαν. Ο ηθοποιός θυμήθηκε πως ήταν «εντελώς μόνος μου, οπότε ήταν μια τρελή κατάσταση» εκείνη τη στιγμή.

Εβδομάδες νοσηλείας και χειρουργική επέμβαση

Μετά την κατάρρευση των πνευμόνων του, ο Τζέιμς Μακαβόι νοσηλεύτηκε για περίπου τρεις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, εμφάνισε λοίμωξη, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική στις αρχικές θεραπείες. Οι γιατροί δοκίμασαν διάφορες μεθόδους για να καθαρίσουν τη μόλυνση, αλλά καμία δεν απέδιδε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση, αναφέροντας ότι οι γιατροί του είπαν: «Θα χρειαστεί να σε ανοίξουμε κανονικά. Θα μπούμε μέσα και θα χρησιμοποιήσουμε κάτι σαν υγρό πιάτων, ουσιαστικά, για να καθαρίσουμε τα πάντα και να αφαιρέσουμε ό,τι υπάρχει εκεί». Έτσι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της λοίμωξης και την αποκατάσταση της υγείας του.

Η χρονολογία του περιστατικού

Η σοβαρή περιπέτεια υγείας του Τζέιμς Μακαβόι σημειώθηκε το έτος 2017. Το χρονικό αυτό πλαίσιο είναι σημαντικό, καθώς το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός επρόκειτο να συμμετάσχει στην ταινία «Glass».

Η ταινία «Glass» αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου ψυχολογικού θρίλερ «Split», το οποίο είχε κυκλοφορήσει το προηγούμενο έτος, το 2016. Η ανάγκη για γρήγορη ανάρρωση και επανένταξη στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ήταν επιτακτική για τον Μακαβόι.

Εντατική αποκατάσταση για τον ρόλο

Μόλις ο Τζέιμς Μακαβόι ανάρρωσε από τη χειρουργική επέμβαση και τη νοσηλεία, βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρόκληση να επανέλθει άμεσα σε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό ήταν απαραίτητο για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του στην ταινία «Glass», όπου υποδυόταν το «Κτήνος».

Ο ηθοποιός εξήγησε στον Νταξ Σέπαρντ ότι, σε αντίθεση με την ταινία «Split», στο «Glass» θα εμφανιζόταν ως το «Κτήνος» στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας και μάλιστα σε εξωτερικούς χώρους, στο φως της ημέρας. Αυτό τον έκανε να σκεφτεί: «Πρέπει πραγματικά να το κάνω όπως πρέπει. Πρέπει να τα δώσω όλα». Ζήτησε μάλιστα να του βρουν έναν γυμναστή, με την επιθυμία να μοιάζει «με μια γαμ…νη ελληνική μυθολογική μορφή».

Η συμβολή του γυμναστή στη φυσική του κατάσταση

Ο άνθρωπος που ανέλαβε να συνεργαστεί με τον Τζέιμς Μακαβόι για την αποκατάσταση και τη φυσική του προετοιμασία περιγράφηκε από τον ηθοποιό ως «καταπληκτικός». Οι πρώτες τέσσερις εβδομάδες της συνεργασίας τους επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση της φυσικής του κατάστασης.

Εκείνη την περίοδο, ο Μακαβόι μπορούσε να περπατήσει, αλλά δεν ήταν σε θέση να τρέξει, να κάνει ποδήλατο ή τζόκινγκ. Έτσι, η δουλειά τους επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποκατάσταση και στις λειτουργικές κινήσεις του σώματος. Στη συνέχεια, ο γυμναστής τον βοήθησε να πάρει γρήγορα βάρος και να αποκτήσει μυϊκή μάζα, προκειμένου να είναι έτοιμος για τον απαιτητικό του ρόλο.

Με πληροφορίες από: Reader