Γιάννης Κακλέας: «Ο Καρβέλας είναι ακραίος, η Άννα είναι πολύ δοτικός άνθρωπος»

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, την Τρίτη 13/10, όπου μίλησε για την εμπειρία του από τις συνεργασίες του με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Αναφέρθηκε στις μουσικές παραστάσεις που είχαν ανεβάσει μαζί, δίνοντας μια εικόνα της προσωπικότητας και της επαγγελματικής τους προσέγγισης.

Η απρόβλεπτη προσωπικότητα του Νίκου Καρβέλα

Ο Γιάννης Κακλέας περιέγραψε τη συμπεριφορά του Νίκου Καρβέλα ως απρόβλεπτη και ακραία, χαρακτηρίζοντας ακόμη και την παράσταση «Δαίμονες» ως ακραία λόγω της παρουσίας του. Παρά τον ακραίο του χαρακτήρα, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι περνούσε πολύ καλά μαζί του, γελούσαν και οι στιγμές τους ήταν αξέχαστες.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Καρβέλας περνάει διάφορες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων κρίσεων μεγαλομανίας που τις χαρακτήρισε «τεράστια πλάκα». Είναι ένας άνθρωπος «του ύψους και του βάθους», που μπορεί από ήσυχος να αρχίσει να ωρύεται, ή να κοιμηθεί όταν κάποιος περιμένει να πάθει πλάκα. Ωστόσο, βρήκαν έναν τρόπο συνεργασίας βασισμένο στην αμοιβαία εκτίμηση, θεωρώντας ο ένας τον άλλον «μεγαλοφυΐα».

Η σκληρή δουλειά της Άννας Βίσση

Σχετικά με την Άννα Βίσση, ο Γιάννης Κακλέας εξέφρασε τη συμπάθειά του για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ιδιαίτερα στην παράσταση «Μάλα». Τόνισε ότι η εμπειρία ήταν σκληρή, καθώς το έργο είχε πολύ σκληρές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου του ολοκαυτώματος, κάτι που την ταλαιπώρησε ιδιαίτερα.

Αντίθετα, στους «Δαίμονες» τα πράγματα ήταν πιο ευχάριστα για την τραγουδίστρια, καθώς το είχε ξανακάνει. Ο ίδιος σκηνοθέτησε τη δεύτερη φορά που ανέβηκε ζωντανά στο Παλλάς. Ο Κακλέας χαρακτήρισε την Άννα Βίσση ως «σκυλί» και «το πιο εργατικό πλάσμα» που έχει δει στη δουλειά του musical, αναφέροντας και τις «Καμπάνες του Edelweiss» ως παράδειγμα της εξαιρετικής της απόδοσης.

Η δοτικότητα και το ταλέντο της Άννας Βίσση

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε τη δοτική φύση της Άννας Βίσση, λέγοντας ότι ακούει σαν μαθήτρια και δουλεύει με αφοσίωση. Επαίνεσε τη φωνή της ως «καταπληκτική» και την υποκριτική της δεινότητα. Ανέφερε ότι δεν την γνωρίζει ως νυχτερινή περφόρμερ, έχοντας την δει μόνο μία φορά στο Hotel Ερμού το 2015.

Οι συνεργασίες τους χαρακτηρίστηκαν ως «ωραίες» και «αξέχαστες», με θετικό πρόσημο, παρά το γεγονός ότι οι σκηνοθεσίες ήταν σκληρές. Ο Νίκος Καρβέλας, όταν απέκτησε εμπιστοσύνη στον Γιάννη Κακλέα, τραβήχτηκε και τους άφησε να δουλέψουν ελεύθερα.

Η επιθυμία του Καρβέλα για την Άννα Βίσση στο musical

Ο Γιάννης Κακλέας αποκάλυψε ότι ο Νίκος Καρβέλας είχε πολύ μεγάλη επιθυμία να αναδειχθεί η Άννα Βίσση και ως musical ηθοποιός. Περιέγραψε τον Καρβέλα ως «μανιακό» σε αυτό τον στόχο, και πιστεύει ότι το κατάφερε. Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο τέλος ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος και από τους δύο καλλιτέχνες για τις συνεργασίες τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr