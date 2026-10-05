Αναστασία Παντούση: «Αν κάποιος μου πει ψέματα θα δει έναν άνθρωπο που δεν περίμενε ποτέ»

Η Αναστασία Παντούση, ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και αγκάθι», παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στο ένθετο «Real life». Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, η νεαρή καλλιτέχνιδα μίλησε ανοιχτά για τα στοιχεία που την απογοητεύουν στους ανθρώπους, καθώς και για το πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα που έχει πλέον αποκτήσει μέσα από την επαγγελματική της πορεία.

Η απογοήτευση στις ανθρώπινες σχέσεις

Η γοητευτική ηθοποιός εξήγησε με σαφήνεια τι είναι αυτό που την απογοητεύει βαθιά στις ανθρώπινες επαφές και τις σχέσεις. Όπως ανέφερε, η ψευτιά και η προσποίηση αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία που δεν μπορεί να διαχειριστεί σε έναν άνθρωπο, καθώς θεωρεί ότι αλλοιώνουν την αυθεντικότητα.

Ειδικότερα, η Αναστασία Παντούση τόνισε ότι δεν ανέχεται την κατάσταση όπου κάποιος παριστάνει ότι είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν είναι. Η υποκρισία και η προσποίηση είναι χαρακτηριστικά που την απωθούν έντονα και την κάνουν να αντιδρά με έναν τρόπο που μπορεί να εκπλήξει όσους την γνωρίζουν.

«Αν αντιληφθώ ότι μου δείχνεις κάτι και αποδειχθείς κάτι άλλο, θα δεις μπροστά σου έναν άνθρωπο που δεν περίμενες ποτέ ότι είναι η Αναστασία», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά της απέναντι στην έλλειψη ειλικρίνειας και την υποκριτική συμπεριφορά.

Η σχέση της με την αναγνωρισιμότητα

Ένα άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε η ηθοποιός ήταν η αναγνωρισιμότητα που έχει πλέον αποκτήσει λόγω της δουλειάς της στον χώρο της υποκριτικής. Η ίδια δήλωσε ότι, ως ηθοποιός, η αναγνωρισιμότητα είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της επαγγελματικής της πορείας και κάτι που έρχεται φυσικά με το επάγγελμα.

Παρά την αυξημένη προβολή και τη δημοσιότητα, η Αναστασία Παντούση ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει την αναγνωρισιμότητα να επηρεάζει την προσωπική της ζωή ή την καθημερινότητά της. «Είμαι ηθοποιός, η αναγνωρισιμότητα είναι αναπόφευκτη, δεν βλέπω να επηρεάζει τη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της.

Η ερώτηση σχετικά με το πώς βιώνει την αναγνωρισιμότητα της γίνεται συχνά, όπως αποκάλυψε η ίδια, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί δίνεται τόση έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Η ίδια θεωρεί ότι απλώς κάνει αυτό που αγαπάει, και μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία ο κόσμος την γνωρίζει και την αναγνωρίζει.

Η αγάπη του κόσμου και η δουλειά της

Η αγάπη του κόσμου και τα θετικά σχόλια που λαμβάνει από το κοινό αποτελούν πηγή χαράς και ικανοποίησης για την Αναστασία Παντούση. Αν και η αναγνωρισιμότητα είναι αναπόφευκτη, όπως η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα, η θετική ανταπόκριση και τα καλά λόγια του κοινού είναι κάτι που την ευχαριστεί ιδιαίτερα.

«Κάνω αυτό που αγαπώ και τυχαίνει ο κόσμος να με γνωρίζει μέσα από τη δουλειά μου», είπε, τονίζοντας ότι η ουσία βρίσκεται στο πάθος της για την υποκριτική τέχνη και την αφοσίωσή της σε αυτή. Αυτή η προσέγγιση της επιτρέπει να διατηρεί μια ισορροπημένη και υγιή στάση απέναντι στη δημοσιότητα.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα επαναλαμβάνει ότι η αναγνωρισιμότητα δεν επηρεάζει τη ζωή της με κάποιο αρνητικό τρόπο, αλλά αντίθετα, η αγάπη και τα καλά λόγια του κόσμου της προσφέρουν μόνο χαρά, επιβεβαιώνοντας τη θετική της οπτική γωνία για την επαφή της με το κοινό.

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος στο «Κρίνο και αγκάθι»

Η Αναστασία Παντούση έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο σίριαλ του ΑΝΤ1, το οποίο φέρει τον τίτλο «Κρίνο και αγκάθι». Αυτός ο σημαντικός ρόλος είναι που την έχει φέρει στο προσκήνιο της τηλεόρασης και την έχει κάνει ευρύτερα γνωστή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό.

Η συμμετοχή της στη συγκεκριμένη σειρά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, προσφέροντάς της την ευκαιρία να αναδείξει το υποκριτικό της ταλέντο και να επικοινωνήσει με τους τηλεθεατές μέσα από την ερμηνεία της. Η σειρά προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ενισχύοντας την παρουσία της ηθοποιού στην ελληνική τηλεόραση.

Μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, η ηθοποιός βιώνει την αναπόφευκτη αναγνωρισιμότητα που συνοδεύει την επιτυχία στον χώρο της υποκριτικής, κάτι που, όπως έχει δηλώσει, δεν επηρεάζει την καθημερινότητά της, καθώς παραμένει προσηλωμένη στην αγάπη της για την τέχνη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos