Χωρισμός στην ελληνική σόουμπιζ: Απόστολος Λύτρας και Δώρα Παπαδοπούλου τράβηξαν χωριστούς δρόμους

Η είδηση του χωρισμού του γνωστού δικηγόρου Απόστολου Λύτρα και της Δώρας Παπαδοπούλου έγινε γνωστή, έναν μόλις χρόνο μετά τον γάμο τους. Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί πριν από περίπου ένα έτος, φέρεται να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους. Την ημέρα του γάμου του, ο γνωστός κύριος είχε δηλώσει ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη στιγμή που περίμενε, έχοντας την οικογένειά του και τις κόρες του στο πλευρό του.

Ενδείξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κτηματομεσίτρια Δώρα Παπαδοπούλου έχει διαγράψει τον δικηγόρο Απόστολο Λύτρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, όλες οι κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού έχουν εξαφανιστεί από τα προφίλ και των δύο. Αυτές οι κινήσεις στα social media θεωρούνται ενδείξεις της διάστασης που έχει επέλθει στη σχέση τους.

Μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση, ούτε έχει διαψεύσει ούτε έχει επιβεβαιώσει την είδηση του χωρισμού. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την πραγματική φύση της σχέσης τους αυτή την περίοδο.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου την ημέρα του γάμου

Την ημέρα του γάμου του, ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας είχε εκφράσει τη μεγάλη του χαρά. «Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι μια στιγμή που την περίμενα. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια ημέρα χαράς. Εχω την οικογένειά μου δίπλα μου, τις κόρες μου και περιμένω και τη γυναίκα μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του αντανακλούσαν την προσμονή και την ευτυχία του για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Οι κόρες του μάλιστα τον συνόδευσαν σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

Η πικρία για την απουσία της μικρότερης κόρης

Ωστόσο, την ίδια ημέρα του γάμου, ο γνωστός δικηγόρος δεν δίστασε να εκφράσει και την πικρία του για την απουσία της μικρότερης κόρης του. «Οι δυο κόρες μου θα με συνοδεύσουν, η μικρή δεν θα είναι», είχε αναφέρει.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «Είναι κάτι το οποίο με στεναχωρεί, πιστεύω ότι περνώντας ο καιρός τα πράγματα θα φτιάξουν», δείχνοντας την ελπίδα του για βελτίωση της κατάστασης με την πάροδο του χρόνου.

Το προηγούμενο διαζύγιο του Απόστολου Λύτρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γάμος του Απόστολου Λύτρα με τη Δώρα Παπαδοπούλου ήρθε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το διαζύγιό του από την προηγούμενη σύζυγό του, Σοφία Πολυζωγοπούλου. Η πρώην σύζυγος είχε κατηγορήσει τον δικηγόρο για ξυλοδαρμό.

Ο Απόστολος Λύτρας είχε παντρευτεί τη Δώρα Παπαδοπούλου σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχοντας μάλιστα στον γάμο του τις κόρες του στο πλευρό του, γεγονός που είχε σχολιαστεί τότε.

Με πληροφορίες από: espressonews.gr