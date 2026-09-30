Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως Άγιος Βασίλης

Έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ετοιμάζεται να επιστρέψει με έναν ρόλο που διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνους με τους οποίους έχει συνδεθεί το όνομά του. Ο διάσημος ηθοποιός θα υποδυθεί τον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία, η οποία φέρει τον τίτλο «The Man with the Bag». Η ταινία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Prime Video στις 2 Δεκεμβρίου.

Η επιστροφή του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κάνει την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση μετά το «Terminator: Dark Fate» του 2019, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην καριέρα του. Ο ρόλος του Άγιου Βασίλη στην επερχόμενη παραγωγή «The Man with the Bag» αποτελεί μια απρόσμενη επιλογή για τον ηθοποιό, ο οποίος έχει ταυτιστεί με ρόλους δράσης.

Στο φινάλε του τρέιλερ της ταινίας, ο ηθοποιός κάνει μια χαρακτηριστική αναφορά σε μία από τις πιο γνωστές ατάκες της καριέρας του. Ο Άγιος Βασίλης, τον οποίο υποδύεται, λέει τη φράση: «Γύρισα!», παραπέμποντας στην εμβληματική ατάκα «I'll be back» από προηγούμενες ταινίες του.

Η υπόθεση της χριστουγεννιάτικης περιπέτειας

Η νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία παρουσιάζει τον Άγιο Βασίλη αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερη και απρόσμενη κατάσταση. Ο μαγικός του σάκος, ένα απαραίτητο εργαλείο για τη βραδιά των Χριστουγέννων, βρίσκεται στα χέρια ενός ξωτικού που έχει στραφεί εναντίον του. Αυτή η εξέλιξη θέτει τα Χριστούγεννα σε άμεσο κίνδυνο, καθώς πλησιάζει η σημαντικότερη νύχτα του έτους.

Προκειμένου να ανακτήσει τον κλεμμένο σάκο, ο Άγιος Βασίλης αναγκάζεται να στρατολογήσει έναν κλέφτη. Αυτός ο κλέφτης, ονόματι Βανς, βρίσκεται στη «λίστα των άτακτων» και τον υποδύεται ο 43χρονος Άλαν Ρίτσον. Ο Βανς, με τη σειρά του, καλείται να συγκροτήσει μια ασυνήθιστη ομάδα για να ολοκληρώσει την αποστολή που του έχει ανατεθεί.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας περιγράφει την ιστορία ως μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια ληστείας. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τις δεύτερες ευκαιρίες που δίνονται στους χαρακτήρες, καθώς και τις απρόσμενες σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Η ομάδα του Βανς αποτελείται από αταίριαστους αλλά έμπειρους κακοποιούς, οι οποίοι λαμβάνουν βοήθεια από ξωτικά και ταράνδους.

Το καστ της ταινίας

Στην ταινία «The Man with the Bag», εκτός από τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στον ρόλο του Άγιου Βασίλη και τον Άλαν Ρίτσον ως Βανς, συμμετέχουν και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Τον ρόλο του ξωτικού που κλέβει τον σάκο υποδύεται η Ακουαφίνα, η οποία προσθέτει το δικό της στοιχείο στην κωμωδία.

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών, το καστ συμπληρώνουν οι Μπέρκλεϊ Τζέιμς, Μάικλ Σίριλ Κράιτον και Λίζα Κόσι. Επίσης, συμμετέχουν ο πρώην ηθοποιός του «Saturday Night Live» Κάιλ Μούνεϊ, η Τζέιν Κρακόφσκι και ο Κεν Τζέονγκ, προσδίδοντας περαιτέρω κωμική διάσταση στην παραγωγή.

Άλλες εμφανίσεις και μελλοντικά σχέδια

Η νέα παραγωγή «The Man with the Bag» φέρνει ξανά τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ σε χριστουγεννιάτικο φόντο, τρεις δεκαετίες μετά την προηγούμενη εμφάνισή του σε ανάλογη ταινία. Είχε πρωταγωνιστήσει στην επιτυχημένη κωμωδία «Jingle All the Way», η οποία κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1990 και είχε επίσης χριστουγεννιάτικη θεματολογία.

Η επιστροφή του Σβαρτσενέγκερ στη δράση δεν περιορίζεται μόνο στον κινηματογράφο. Ο ηθοποιός συμμετείχε πρόσφατα στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix με τίτλο «FUBAR», επιβεβαιώνοντας την ενεργή του παρουσία στην ψυχαγωγία. Παράλληλα, βρίσκεται σε προετοιμασία για την επόμενη ταινία του franchise «Conan the Barbarian», με τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027, δείχνοντας ότι έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στο κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki