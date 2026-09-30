Η Μαρίνα Σταυράκη παραχώρησε πρόσφατα δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που αφορούν την προσωπική της ζωή και την κοινωνική κριτική. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι το φλερτ παραμένει ενεργό στην καθημερινότητά της, τόσο από κοντά όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια, φέρνοντας ως παράδειγμα την Άννα Βίσση.

Το φλερτ στην καθημερινότητά της

Η Μαρίνα Σταυράκη αποκάλυψε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της ότι το φλερτ αποτελεί ένα ενεργό κομμάτι της ζωής της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δέχεται φλερτ τόσο από κοντά, σε προσωπικές συναντήσεις, όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια σχολίασε πως αυτή η τάση είναι πλέον διαδεδομένη. «Με φλερτάρουν και από κοντά και στα social, αλλά τώρα είναι της μόδας αυτό», δήλωσε συγκεκριμένα, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη των τρόπων επικοινωνίας και έκφρασης ενδιαφέροντος στη σύγχρονη εποχή.

Ο ηλικιακός ρατσισμός και η Άννα Βίσση

Ένα από τα θέματα που έθιξε η Μαρίνα Σταυράκη ήταν αυτό του ηλικιακού ρατσισμού. Η ίδια παρατήρησε την ύπαρξη αυτού του φαινομένου στην κοινωνία, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Άννας Βίσση.

«Βλέπω έναν ηλικιακό ρατσισμό. Και το είδα και με την Άννα Βίσση, η οποία ήταν θεά. Μάζεψε εκατό χιλιάδες κόσμο. Θεωρώ ότι είναι το καμάρι μας», είπε αρχικά η Μαρίνα Σταυράκη. Τόνισε την περηφάνια που νιώθει για την Άννα Βίσση, παρά τα «ρατσιστικά ηλικιακά σχόλια» που γράφονται από διάφορους.

Η αξία της ωριμότητας

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η Μαρίνα Σταυράκη αναφέρθηκε στην έννοια της ηλικίας και της ωριμότητας. Υποστήριξε ότι η ηλικία έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται κανείς μέσα του, πέρα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

«Η ηλικία έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι μέσα σου. Σίγουρα δεν έχουμε την πρώτη νιότη, αλλά και η νεότητα της ωριμότητας έχει να σου δώσει πολύ περισσότερα», εξήγησε, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις εμπειρίες που προσφέρει η πιο ώριμη φάση της ζωής.

Αντιμετώπιση των αρνητικών σχολίων

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε και για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια, ειδικά αυτά που εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε ότι δεν ασχολείται ενεργά με αυτά, επιλέγοντας μια πιο ήπια στάση.

«Δεν ασχολούμαι με τα αρνητικά σχόλια. Απλά χαμογελάω με θλίψη. Δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναρωτήθηκε επίσης για τον λόγο ύπαρξης κακόβουλων σχολίων, λέγοντας: «Και αν τελικά στα social που με παρακολουθείς, ουσιαστικά, με βλέπεις και αηδιάζεις, ποιος ο λόγος να μου γράψεις την κακία;»

Κλείνοντας το θέμα, η Μαρίνα Σταυράκη απηύθυνε μια έκκληση για αποδοχή. Ζήτησε να «αφήσουμε τον κομπλεξισμό και να αποδεχτούμε το ωραίο, το αποδεκτό, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στο χώρο».

Με πληροφορίες από: Reader