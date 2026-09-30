Περικλής Κονδυλάτος: Η ατάκα για τη Μπέττυ Μαγγίρα και η χιουμοριστική της απάντηση

Ένα νέο «beef» φαίνεται να έχει αναπτυχθεί στον χώρο της ελληνικής showbiz, φέρνοντας στο προσκήνιο τον σχεδιαστή κοσμημάτων Περικλή Κονδυλάτο και την παρουσιάστρια Μπέττυ Μαγγίρα. Ο Κονδυλάτος προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την καριέρα της Μαγγίρα, ειδικά όσον αφορά τη σχέση της με τον χώρο της μόδας, πυροδοτώντας την αντίδραση της παρουσιάστριας. Η απάντηση της Μπέττυς Μαγγίρα δόθηκε με έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό και αυτοσαρκαστικό τρόπο, μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media.

Οι δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου

Ο Περικλής Κονδυλάτος ήταν εκείνος που επέλεξε να σχολιάσει την επαγγελματική πορεία της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία φέτος συμμετέχει ως κριτής στην εκπομπή GNTM. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο σχεδιαστής κοσμημάτων εξέφρασε την άποψη ότι η Μπέττυ Μαγγίρα δεν διαθέτει ιδιαίτερη σχέση με τον χώρο της μόδας. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι τα χρόνια που ασχολήθηκε με το μόντελινγκ ήταν «πολύ λίγα και το 1821», χρησιμοποιώντας έναν υπερβολικό τρόπο για να τονίσει την απόσταση από το παρόν.

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Περικλής Κονδυλάτος πρόσθεσε πως, παρόλο που η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει στενή σχέση με τον χώρο της μόδας, την θεωρεί «καλή για τηλεοπτικό προϊόν». Επίσης, εξέφρασε την εκτίμησή του για την επιτροπή του GNTM συνολικά. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη του παρατήρηση αφορούσε αποκλειστικά τη σχέση της Μπέττυς Μαγγίρα με τον χώρο της μόδας, καθώς αυτό ήταν το ερώτημα που του τέθηκε.

Η διευκρίνιση για την καριέρα της

Ο σχεδιαστής κοσμημάτων δεν σταμάτησε εκεί, αλλά προχώρησε σε περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με την επαγγελματική διαδρομή της Μπέττυς Μαγγίρα. Όπως δήλωσε ο Περικλής Κονδυλάτος, η παρουσιάστρια έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε συμμετοχές της σε νυχτερινά μαγαζιά, στο μόντελινγκ, στην τηλεόραση και στο τραγούδι, μεταξύ άλλων.

Αυτή η ποικιλία δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τον Περικλή Κονδυλάτο, καθιστά τη Μπέττυ Μαγγίρα έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προερχόμενος αποκλειστικά από τον χώρο της μόδας. Η δήλωσή του υπογράμμισε ότι η καριέρα της είναι πολυδιάστατη και δεν επικεντρώνεται μόνο σε έναν τομέα, κάτι που, κατά την άποψή του, την απομακρύνει από την ιδιότητα του «ανθρώπου που έχει βγει από τον χώρο της μόδας».

Η αντίδραση της Μπέττυς Μαγγίρα

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Περικλή Κονδυλάτου, η Μπέττυ Μαγγίρα επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της, χαρακτηριστικό τρόπο. Γνωστή για το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της, η παρουσιάστρια χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δώσει τη δική της εκδοχή στην υπόθεση. Η απάντησή της ήταν άμεση και φανέρωσε την πρόθεσή της να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ελαφρότητα και ευφυΐα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα αναπαρήγαγε τη δήλωση του Περικλή Κονδυλάτου στα stories της στο Instagram, δείχνοντας ότι έλαβε γνώση των σχολίων του. Η κίνησή της αυτή, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της απάντησής της, επιβεβαίωσε την ικανότητά της να διαχειρίζεται τέτοιου είδους δηλώσεις με έναν τρόπο που την χαρακτηρίζει και την κάνει αγαπητή στο κοινό.

Η χιουμοριστική απάντηση στα social media

Συγκεκριμένα, η Μπέττυ Μαγγίρα δημοσίευσε στα stories της στο Instagram τη φράση «Δίκιο έχει… Ιδού και η απόδειξη», συνοδεύοντας την αναπαραγωγή της δήλωσης του Περικλή Κονδυλάτου. Αυτή η φράση υπογράμμισε την αποδοχή της κριτικής με μια δόση ειρωνείας και αυτοσαρκασμού, χωρίς να δώσει συνέχεια σε μια πιθανή ένταση.

Επιπλέον, η παρουσιάστρια συνόδευσε την απάντησή της με μια χιουμοριστική φωτογραφία, στην οποία πρόσθεσε τη λεζάντα «Από το peak της καριέρας μου». Η λεζάντα αυτή, σε συνδυασμό με την εικόνα, ενίσχυσε το κωμικό στοιχείο της αντίδρασής της, μετατρέποντας μια ενδεχόμενη διαμάχη σε μια στιγμή ψυχαγωγίας για τους ακολούθους της. Η συνολική της απάντηση χαρακτηρίστηκε από μεγάλες δόσεις χιούμορ, όπως αναφέρεται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Newsit