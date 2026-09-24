Μαρία Μενούνος: «Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου» λόγω διαβήτη

Η Μαρία Μενούνος προχώρησε σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη, δηλώνοντας ότι «παραλίγο να πεθάνει στον ύπνο της» εξαιτίας του διαβήτη. Η 48χρονη παρουσιάστρια έχει μιλήσει πολλές φορές για τα προβλήματα υγείας που έχει αντιμετωπίσει, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε τις δυσκολίες που βιώνει με τον διαβήτη τύπου 1.

Η ίδια μοιράστηκε την αγωνία της μέσω Instagram Story, περιγράφοντας ένα περιστατικό με τη φαρμακευτική της αγωγή και εκφράζοντας την κούρασή της από τη συνεχή μάχη με την ασθένεια.

Η καθημερινή μάχη με τον διαβήτη

Η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα με την ινσουλίνη της λίγο πριν φάει, καθώς έσπασε η πένα ινσουλίνης της και στη συνέχεια και η εφεδρική βελόνα. «Δεν παραπονιέμαι συχνά για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά όλη αυτή η κατάσταση με τον διαβήτη τύπου 1 πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενώ επικοινωνούσε με την εταιρεία Medtronic για αντικατάσταση, οι ειδοποιήσεις από το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) του πατέρα της άρχισαν να χτυπούν. Η ίδια τόνισε πως «ο διαβήτης μπορεί να είναι πάρα πολύ αγχωτικός και τρομακτικός», περιγράφοντας την κατάσταση ως εξαιρετικά δύσκολη.

Η συγκλονιστική αποκάλυψη για τον κίνδυνο

Στην ίδια ανάρτηση, η Μαρία Μενούνος αποκάλυψε το σοβαρό περιστατικό που βίωσε πρόσφατα. «Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε πραγματικά έχω αρχίσει να κουράζομαι με όλο αυτό», έγραψε τη Δευτέρα στο Instagram Story της.

Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσε η ζωή της ενώ κοιμόταν, η δήλωσή της ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Ευτυχώς, η παρουσιάστρια κατάφερε λίγο αργότερα να προμηθευτεί καινούργιες πένες ινσουλίνης από το φαρμακείο, αφού οι προηγούμενες είχαν χαλάσει.

Προηγούμενες περιπέτειες υγείας και η διάγνωση

Η Μαρία Μενούνος διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 το 2022. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, ο διαβήτης τύπου 1 εμφανίζεται όταν το πάγκρεας παράγει ελάχιστη ή καθόλου ινσουλίνη, την ορμόνη που επιτρέπει στη γλυκόζη να εισέρχεται στα κύτταρα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Το 2022 διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας, ενώ το 2017 είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση καλοήθους όγκου στον εγκέφαλο.

Το μήνυμα της Μαρίας Μενούνος

Μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, τον Μάιο του 2023, η Μαρία Μενούνος είχε δηλώσει στο PEOPLE ένα σημαντικό μήνυμα. «Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι υπάρχουν μέρη όπου μπορεί να απευθυνθεί για να εντοπίσει έγκαιρα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να αφήνεις τον φόβο να σε εμποδίζει».

Η ίδια πρόσθεσε: «Υπήρξε μια στιγμή που πίστεψα ότι όλα είχαν τελειώσει για μένα — αλλά είμαι καλά, επειδή το εντόπισα αρκετά νωρίς», υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας.

Με πληροφορίες από: jenny.gr