Περικλής Λιανός: Η μοναξιά του μονολόγου και η ακύρωση παράστασης που τον «μαχαίρωσε»

Ο γνωστός ηθοποιός Περικλής Λιανός παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη, με αφορμή τον νέο μονόλογο που ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη φετινή σεζόν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες προκλήσεις και τα συναισθήματα που συνοδεύουν την ερμηνεία ενός μονολόγου. Μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε τις σκέψεις του για τη μοναξιά που βιώνει στη σκηνή, καθώς και τον προσωπικό του εφιάλτη που σχετίζεται με την προσέλευση του κοινού.

Η συνέντευξη και ο νέος μονόλογος

Ο Περικλής Λιανός, ένας από τους καταξιωμένους ηθοποιούς, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή τον νέο μονόλογο που ο ηθοποιός θα παρουσιάσει στο κοινό κατά τη διάρκεια της φετινής θεατρικής σεζόν.

Στη συζήτηση αυτή, ο κ. Λιανός είχε την ευκαιρία να αναφερθεί σε πτυχές της καριέρας του, εστιάζοντας στις προσωπικές του εμπειρίες και στα συναισθήματα που προκύπτουν από την επαφή του με το θέατρο και το κοινό. Μίλησε για τη φύση του μονολόγου και τις απαιτήσεις του.

Η μοναξιά του μονολόγου

Ο ηθοποιός περιέγραψε τη μοναξιά που χαρακτηρίζει έναν μονόλογο, δηλώνοντας ότι έχει ερμηνεύσει αρκετούς στην πορεία του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, σε έναν μονόλογο ο ηθοποιός «χρεώνεται και πιστώνεται τα πράγματα», καθώς δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την επιτυχία ή την αποτυχία.

Ο Περικλής Λιανός τόνισε ότι η παρουσία του κοινού είναι καθοριστική. Εξήγησε ότι αν το θέατρο γεμίζει, ο ηθοποιός γνωρίζει πως οι θεατές ήρθαν για να τον δουν. Αντίθετα, αν η αίθουσα είναι άδεια, συνειδητοποιεί ότι η απουσία του κοινού αφορά προσωπικά τον ίδιο, γεγονός που του προκαλεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναίσθημα.

Ο εφιάλτης της ακύρωσης

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι ένας από τους μεγαλύτερους εφιάλτες του είναι το ενδεχόμενο μιας παράστασης με ελάχιστους θεατές. Ακόμη πιο δύσκολη στιγμή αποτελεί για εκείνον η ακύρωση μιας παράστασης, η οποία οφείλεται στη χαμηλή προσέλευση του κοινού. Ο ίδιος δήλωσε πως, δυστυχώς, κάτι τέτοιο έχει συμβεί στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον Περικλή Λιανό, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, νιώθει «σαν να τον μαχαιρώνουν» και ότι «ακυρώνεται» ο ίδιος ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος. Τόνισε ότι το παίρνει προσωπικά και καταρρέει συναισθηματικά, περιγράφοντας την έντονη ψυχολογική επίδραση που έχει πάνω του μια τέτοια εμπειρία.

Το περιστατικό του 2016 στο «Αγγέλων Βήμα»

Ο ηθοποιός θυμήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που τον σημάδεψε βαθιά και συνέβη το 2016. Εκείνη την περίοδο, ο Περικλής Λιανός έπαιζε στο θέατρο «Αγγέλων Βήμα», ερμηνεύοντας τον ρόλο στην παράσταση με τίτλο «Ο Άνθρωπος στη σοφίτα».

Τη συγκεκριμένη ημέρα, η προσέλευση του κοινού ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Συγκεκριμένα, στο θέατρο βρέθηκαν μόλις έξι θεατές. Η χαμηλή αυτή προσέλευση οφειλόταν στα επεισόδια που είχαν λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, γεγονός που επηρέασε την παρουσία του κοινού.

Εξαιτίας της κατάστασης αυτής, η παραγωγός της παράστασης έλαβε την απόφαση να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνιση, αφήνοντας τον ηθοποιό με μια έντονη αίσθηση απογοήτευσης.

«Πήγαινα στο αυτοκίνητο σαν να με είχαν μαχαιρώσει»

Περιγράφοντας την προσωπική του αντίδραση και το συναίσθημα που τον κατέκλυσε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο Περικλής Λιανός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγαινα στο αυτοκίνητο σαν να με είχαν μαχαιρώσει». Η φράση αυτή υπογραμμίζει το πόσο προσωπικά βίωσε την ακύρωση της παράστασης και την έλλειψη ανταπόκρισης από το κοινό.

Η εμπειρία της ακύρωσης, λόγω της παρουσίας μόνο έξι θεατών, τον σημάδεψε βαθιά. Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι ένιωσε μια πλήρη ακύρωση σε προσωπικό επίπεδο, μια αίσθηση που παραμένει έντονη στη μνήμη του και αποτελεί ένα από τα πιο δυσάρεστα επαγγελματικά του βιώματα.

Με πληροφορίες από: Enikos