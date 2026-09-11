Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η συναυλία του Πάνου Μουζουράκη χθες βράδυ στη Λεμεσό, καθώς πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης από τη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού μίλησε για τον φίλο και συνεργάτη του, στον οποίο και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της βραδιάς.

Συναισθηματική αφιέρωση και χιούμορ

Ο Πάνος Μουζουράκης, απευθυνόμενος στο κοινό, φαντάστηκε πώς θα αντιδρούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης από εκεί ψηλά. «Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω μπορεί να έλεγε: Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη. Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως αν ο Μαζωνάκης τον επέκρινε για κάτι, αυτό θα ήταν για να σταματήσει να μιλάει και να τραγουδήσει. Ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ο Μουζουράκης επιστράτευσε το χιούμορ του, φανταζόμενος πώς θα σχολίαζε ο ίδιος ο Μαζωνάκης την παρουσία του στη σκηνή.

Η σχέση και η καλλιτεχνική πορεία

Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που είχε δει τον Γιώργο Μαζωνάκη να τραγουδά στην Κρήτη και τη συνάντησή τους στα καμαρίνια μετά την εμφάνιση. Μίλησε για τη φωνή και τη σκηνική παρουσία του Μαζωνάκη, περιγράφοντας έναν άνθρωπο διαφορετικό από τους άλλους.

Με τον Γιώργο Μαζωνάκη ανέπτυξε στη συνέχεια στενή σχέση και συνεργάστηκε τηλεοπτικά στην εκπομπή «The Voice». Ο Μουζουράκης τόνισε την απώλεια, λέγοντας: «Χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη».

Απάντηση στις επικρίσεις για τη σιωπή

Ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε και στις επικρίσεις που δέχθηκε επειδή δεν επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κάποια δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως ένας άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να εκθέτει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη θλίψη και το πένθος του.

«Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε επιλογή και αν έκανε θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο κριτικής.

Μουσικό αντίο με συγκίνηση

Η πιο έντονη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Μουζουράκης πέρασε από τα λόγια στη μουσική. Αρχικά αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα τραγούδι του Robbie Williams.

Στη συνέχεια, σχεδόν βουρκωμένος, επέλεξε να ερμηνεύσει ένα από τα τραγούδια που είχαν συνδεθεί μαζί του, προσφέροντας ένα συγκινητικό μουσικό αντίο στον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: real.gr