Η Jessica, η νέα spoken word καλλιτέχνιδα, παρουσιάζει το EP «Cadavre Exquis»

Η Jessica αναδεικνύεται ως μια ξεχωριστή spoken word καλλιτέχνιδα, της οποίας η δουλειά με τίτλο «Cadavre Exquis» κερδίζει τις εντυπώσεις. Η καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό να μοιραστεί την ομορφιά της τέχνης της, μέσα από μια ιδιαίτερη αφηγηματική προσέγγιση. Η παρουσία της στην ελληνική σκηνή spoken word θεωρείται σημαντική, αγγίζοντας συναισθηματικά τους ακροατές.

Από τον Ρεμπώ στην Jessica: Μια παγκόσμια γυναίκα

Η Jessica περιγράφεται ως μια μορφή που κάποτε ήταν ένας Ρεμπώ, ένα άτακτο παλικάρι που αναζητούσε και έχανε τον κόσμο. Αυτή η αναζήτηση της ομορφιάς, με όλες τις εκφάνσεις της, από το χάιδεμα μέχρι την αναγέννηση, αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ύπαρξής της. Σήμερα, η καλλιτέχνιδα απαγγέλλει από άγνωστο τόπο για άγνωστο τόπο, μιλώντας για τον εαυτό της και από τον εαυτό της.

Η πορεία της Jessica φαίνεται να έχει συναντήσει επιρροές από μορφές όπως μια Γώγου, μια εξεγερμένη Πολυδούρη, μια σταθερή όμορφη Χατζηλαζάρου και έναν διψασμένο Μιχάλη Κατσαρό. Η ίδια χαρακτηρίζεται ως Ελληνίδα, Γαλλίδα, μια παγκόσμια γυναίκα, έμπορος και μέσο μετάδοσης του θείου, δηλαδή του ανθρώπινου. Αυτή η πολυσχιδής ταυτότητα διαμορφώνει την καλλιτεχνική της έκφραση.

Το «Cadavre Exquis» και η συμμετοχή του κοινού

Η απόφαση της Jessica να δημιουργήσει τα «εξαιρετικά πτώματα» προέκυψε από την ιδέα ότι πρέπει να φοβάσαι αν μπορούν να δολοφονήσουν ένα πτώμα. Μέσα από αυτή τη δουλειά, η καλλιτέχνιδα μετατρέπει τους θεατές και ακροατές σε συμμέτοχους στο παιχνίδι της. Ο κανόνας που θέτει για τη συμμετοχή είναι απλός: οι ακροατές καλούνται να πουν την πρώτη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό και να κρατούν τα πιστόλια τους άδεια.

Αυτή η διαδραστική προσέγγιση επιτρέπει στο κοινό να γίνει μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα και το μήνυμα της τέχνης της. Η Jessica, ως η νέα spoken word καλλιτέχνιδα, προσκαλεί σε μια εμπειρία όπου ο ήχος της αντανακλάται στο τυραννικό τίποτα, αποκαλύπτοντας τους ίδιους τους ακροατές ως «εξαιρετικά πτώματα».

Η φωνή ως εκφραστικό όχημα

Το ισχυρότερο εκφραστικό σημείο της Jessica είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί μέσα από τον τρόπο που καθοδηγεί τη φωνή της. Είτε ψιθυριστά είτε με πιο δυνατή ένταση, η φωνή της και η εξιστόρησή της αποκτούν ένα «σώμα» που περιγράφεται ως θελκτικό, απόκοσμο, παραδεισένιο και κολασμένο. Οι λέξεις της αναδύονται από τα κάτω με ένα εβένινο ηχόχρωμα, ενώ όταν πέφτουν από ψηλά, φέρουν το απαλό, αλλά κοφτερό, άγγιγμα μιας Βεατρίκης που έχει χάσει για πάντα τον ποιητή της.

Αυτή η μοναδική χρήση της φωνής επιτρέπει στην Jessica να «χαϊδεύει» τις λέξεις και να επιβάλλει τον ρυθμό του κάθε κομματιού, καθιστώντας αδύνατο για τον ακροατή να μην την ακολουθήσει. Η συναισθηματική σύνδεση που επιτυγχάνει με το κοινό της θεωρείται πολύτιμη και αδιαπραγμάτευτη, αποτελώντας βασικό λόγο για την εκτίμηση της δουλειάς της.

Το νέο EP «Cadavre Exquis» και οι μουσικές συνεργασίες

Η spoken word συνεισφορά, προσφορά και προσέγγιση της Jessica στην τέχνη λειτουργεί ως ένα όχημα που κινείται σε πολλούς δρόμους. Την ακούμε να συνυπάρχει με ραπ ρυθμούς, αφηγήσεις, πιο άγριους ήχους, αλλά και μελωδικούς, λυρικούς και ηλεκτρονικούς μελαγχολικούς ήχους. Αυτή η ευελιξία αναδεικνύει την ικανότητά της να εντάσσει την τέχνη της σε διαφορετικά μουσικά περιβάλλοντα.

Το νέο της EP, επίσης με τίτλο «Cadavre Exquis», διαθέτει καθαρό ήχο και έχει παραχθεί από τον Yujin. Στο EP συμμετέχουν επίσης οι M. ον και Μeo, προσδίδοντας επιπλέον βάθος και ποικιλία στο έργο της. Η δουλειά της Noktyra αποτέλεσε την αφορμή για την ανάδειξη αυτής της αληθινής και γενναιόδωρης καλλιτέχνιδας, μέσα από την ηλεκτρονική μελαγχολία που οδήγησε στην προφορική, αφηγηματική και χθόνια ύπαρξή της.

Μια νέα φωνή στην spoken word σκηνή

Η Jessica τοποθετείται εύκολα δίπλα σε άλλους καταξιωμένους spoken word artists, όπως ο Α. Επιθέτης, ο Fane και ο Still.Vi. Η παρουσία της εμπλουτίζει τη σκηνή, προσφέροντας μια φρέσκια και συνάμα βαθιά καλλιτεχνική πρόταση. Η ικανότητά της να αγγίζει συναισθηματικά το κοινό της είναι αυτό που την καθιστά ξεχωριστή και εκτιμητέα.

Οι «χαλασμένες κιθάρες αυτού του σύμπαντος», όπως περιγράφονται οι άνθρωποι, το «δίχως λόγο άλυτο αίνιγμα», αυτοί που στέκονται όρθιοι, μιλούν, αγαπούν, δημιουργούν και σκοτώνουν ό,τι αγγίζουν, βρίσκουν την αντανάκλασή τους στην τέχνη της Jessica. Η καλλιτέχνιδα, με τη μοναδική της φωνή και την αφηγηματική της δύναμη, προσκαλεί σε μια εσωτερική αναζήτηση και έναν διάλογο με την ανθρώπινη ύπαρξη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta