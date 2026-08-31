Γεωργία Μεσαρίτη: Η εσωτερική φωνή και η ανασφάλεια του καλλιτεχνικού χώρου

Η Γεωργία Μεσαρίτη, με αφορμή τη νέα τηλεοπτική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala. Η ηθοποιός μίλησε για την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον καλλιτεχνικό χώρο, καθώς και για την προσωπική της επιλογή να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής. Στη συζήτηση, υπογράμμισε τη σημασία της εσωτερικής φωνής και της αυτοπεποίθησης στην πορεία της, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στον κλάδο.

«Οι κόρες της Αρετής» και η συνέντευξη στο Gala

Η συμμετοχή της Γεωργίας Μεσαρίτη στη νέα σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», στάθηκε η αφορμή για τη συνέντευξή της. Η ηθοποιός μίλησε στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή, για το νέο τεύχος του περιοδικού Gala. Εκεί, αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις του επαγγέλματος και στις προσωπικές της αποφάσεις.

Στη συνέντευξη, η Μεσαρίτη μοιράστηκε σκέψεις σχετικά με την ανασφάλεια που επικρατεί στον καλλιτεχνικό χώρο. Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν να επιλέξει την υποκριτική ως κύριο επάγγελμα, παρά τις δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται.

Η αβεβαιότητα στον καλλιτεχνικό χώρο

Η νεαρή ηθοποιός αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί χωρίς εργασία, γεγονός που αναδεικνύει την επισφάλεια του κλάδου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν είναι δεδομένο ότι θα βρίσκεις πάντα δουλειά ως ηθοποιός». Αυτή η παραδοχή υπογραμμίζει τη φύση του επαγγέλματος, όπου η σταθερή απασχόληση δεν είναι πάντοτε εγγυημένη.

Η Γεωργία Μεσαρίτη τόνισε πως γνώριζε από την αρχή την ανασφάλεια που συνοδεύει την υποκριτική. Παρόλα αυτά, η γνώση αυτή δεν την απέτρεψε από το να ακολουθήσει την κλίση της. Η εμπειρία της χωρίς δουλειά αποτελεί ένα παράδειγμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες.

Διαχείριση οικονομικών και προσωπική ικανοποίηση

Παρά τις περιόδους ανεργίας, η ηθοποιός δήλωσε ότι γνωρίζει να κάνει σωστή διαχείριση των οικονομικών της. Η ικανότητά της αυτή την έχει βοηθήσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες. Επιπλέον, περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που νιώθει ευχαριστημένος ακόμα και με τα λίγα, κάτι που της επιτρέπει να διατηρεί την ισορροπία της.

Η Γεωργία Μεσαρίτη χαρακτήρισε τον εαυτό της τυχερό, καθώς μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να αναζητήσει άλλη εργασία για να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Αυτό της επέτρεψε να παραμείνει αφοσιωμένη στον χώρο της υποκριτικής, χωρίς να χρειαστεί να κάνει συμβιβασμούς σε άλλους τομείς.

Η εσωτερική φωνή και η κλίση στην υποκριτική

Μιλώντας για την αρχική της απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική, η ηθοποιός υπογράμμισε την ύπαρξη μιας εσωτερικής φωνής. Αυτή η φωνή της έλεγε ότι αυτός ήταν ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπήρχε μια φωνή μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτό τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω».

Η Μεσαρίτη πιστεύει ότι «κάθε άνθρωπος μέσα του ξέρει, κι εγώ ήξερα». Αυτή η εσωτερική γνώση ήταν καθοριστική για την πορεία της. Πρόσθεσε επίσης ότι «όσο πιο πολύ εμπιστεύεσαι την κλίση σου, τόσο πιο κοντά έρχεσαι σε αυτή», τονίζοντας τη σημασία της πίστης στο προσωπικό ταλέντο και την κατεύθυνση.

Η σημασία της εμπιστοσύνης

Στο τέλος της συνέντευξης, η Γεωργία Μεσαρίτη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της εμπιστοσύνης. Δήλωσε ότι έχει «πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό και σε μένα». Αυτή η διπλή εμπιστοσύνη της προσφέρει δύναμη και σιγουριά.

Η ηθοποιός εξήγησε πως, ακόμα κι αν κάποιος την προδώσει, γνωρίζει ότι έχει πάντα τον εαυτό της και μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Αυτή η στάση ζωής αναδεικνύει την αυτοδυναμία και την ψυχική της αντοχή απέναντι στις προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos