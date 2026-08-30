Η Πέγκυ Ζήνα στέλνει συγκινητικό μήνυμα στους θαυμαστές της μετά την περιοδεία

Η Πέγκυ Ζήνα θέλησε να απευθύνει ένα συγκινητικό μήνυμα στους θαυμαστές της, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής της περιοδείας. Το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, η δημοφιλής ερμηνεύτρια δημοσίευσε ένα βίντεο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τη στήριξη που εισέπραξε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης πορείας της στο τραγούδι και ειδικότερα κατά τη διάρκεια των φετινών εμφανίσεων.

Το μήνυμα από τον Τυρό

Η Πέγκυ Ζήνα βρισκόταν στον Τυρό όταν αποφάσισε να μοιραστεί τις σκέψεις της με το κοινό της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο βίντεο, «Φίλοι μου, εσείς που με ακούτε από εδώ και με βλέπετε, έχω την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα». Η εικόνα του βίντεο ήταν σκοτεινή, κάτι για το οποίο ζήτησε συγγνώμη, εξηγώντας πως είχε παρέα μόνο το φεγγάρι εκείνη τη νύχτα.

Η στιγμή της ανάρτησης ήταν λίγο μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας συναυλίας της περιοδείας. «Είμαι στον Τυρό και μόλις πριν από μία ώρα, τελειώσαμε την καλοκαιρινή μας περιοδεία», δήλωσε. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη», ένα «υπέροχο θέατρο», όπως το χαρακτήρισε η ίδια.

Ευχαριστίες και η «αγκαλιά» του κοινού

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την έντονη ανάγκη να πει ένα «πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ» στους θαυμαστές της. Αυτή η ανάγκη την βρήκε «μόνη» της, στην «ηρεμία της νύχτας», όπως περιέγραψε η ίδια. Τόνισε πως δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο από την αγάπη που λαμβάνει.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη «φετινή αγκαλιά» του κοινού, η οποία την συγκίνησε ιδιαίτερα. Η ίδια αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους θαυμαστές της, καθώς ο κόσμος την «αγκάλιασε» για ακόμα μία φορά κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της.

Η επικοινωνία με τους θαυμαστές

Η Πέγκυ Ζήνα εξήγησε πως δεν συνηθίζει να επικοινωνεί συχνά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν επικοινωνώ συχνά μαζί σας από εδώ, γιατί δεν το έχω πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως το κάνει μόνο όταν νιώθει «πραγματικά την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα, που δεν θεωρώ καθόλου δεδομένα».

Στο μήνυμά της, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε επίσης στη συγκίνηση που νιώθει γνωρίζοντας ότι αγαπιέται από ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και πολύ μακριά της. «Είναι πολύ περίεργο να νιώθεις ότι σε αγαπάει κόσμος που είναι τόσο μακριά», εξομολογήθηκε. Υποσχέθηκε μάλιστα πως «θα συνεχίσω να το ανταποδίδω».

Η ανάρτηση στο Instagram και η αυθεντικότητα

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Πέγκυ Ζήνα έγραψε: «Λίγα λόγια από μένα για σας… μη μείνετε στην εικόνα… είναι χωρίς φίλτρα, χωρίς φως, με λαμπάκια που τρυπώνουν από παντού… αλλά δεν ήθελα να το στήσω… αυτά ένιωσα αυτά είπα τη δεδομένη στιγμή… και θέλησα να τα μοιραστώ… σας αγαπάω… Απευθύνομαι μόνο σ’ εσάς».

Με αυτή τη δήλωση, η τραγουδίστρια θέλησε να τονίσει την αυθεντικότητα του μηνύματός της, επισημαίνοντας ότι δεν επρόκειτο για μια στημένη ή επιμελημένη δημοσίευση, αλλά για μια αυθόρμητη έκφραση των συναισθημάτων της τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιοδείας

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις στα τέλη Αυγούστου, έχοντας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η περιοδεία της στέφθηκε με επιτυχία, με το κοινό να την υποδέχεται θερμά σε κάθε σταθμό. Η τελευταία συναυλία, όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στον Τυρό, το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας σειράς επιτυχημένων εμφανίσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit